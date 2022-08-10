Военнослужащий Нацгвардии погиб во время бури в Алматинской области

Военнослужащий срочной службы Национальной гвардии погиб в Алматинской области, защищая сослуживцев в начавшейся буре, передает Tengrinews.kz. Информацию сообщили в пресс-службе Нацгвардии.



Сообщается, что в соответствии с планом боевой подготовки воинской части 5571 в Алматы личный состав первого батальона оперативного назначения находились на полевом выходе в учебном центре воинской части 5574 с 8 по 13 августа.



"9 августа, около 20.55, началась сильная буря со шквальным ветром, в результате которого началось разрушение палаточного городка. Рядовой Шахимов А.Н., помогая своим сослуживцам эвакуироваться на безопасное место, выходя крайним из палатки, получил травму головы от удара металлического каркаса палатки.



Сразу же была оказана первая медицинская помощь и он был доставлен в городское медицинское учреждение города Конаев. В городской больнице города Конаев была констатирована смерть военнослужащего. Своими самоотверженными действиями рядовой Шахимов А.Н., спас своих товарищей, но сам получил тяжелую травму головы", - рассказали в Нацгвардии.



Рядовой Шахимов А.Н. 2003 года рождения, был призван Департаментом по делам обороны Кокшетау Акмолинской области весной 2022 года.



По данному факту было доложено по линии дежурной службы и оповещены взаимодействующие органы. Причины и обстоятельства выясняются, проводится служебное расследование.



"Главное командование Национальной гвардии и региональное командование "Оңтүстік" приносит свои глубокие соболезнование родителям и близким рядового Шахимова А.Н", - добавили в Нацгвардии.