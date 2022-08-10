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"Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива

Просмотров:357 Опубликовано: Сегодня, 08:28
"Дизель будет дорожать" - эксперты о дифтарифе и дефиците топлива
Фото из открытых источников
Эксперты в области производства и продажи ГСМ рассказали, смогут ли дифференцированные цены на дизельное топливо для граждан и иностранцев сдержать возможный дефицит и рост цен для всех потребителей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Эксперт в сфере рынка нефти и нефтепродуктов Ерлан Жаукин отметил, что в отношении топливного рынка государство преследует социальные цели, так как не все продукты, имеющие социальное значение, включая дизельное топливо и бензин АИ-92, регулируются государством. В соседних странах и в целом в мире цены на дизельное топливо стали в два раза выше, чем в Казахстане, что привлекает транзитный транспорт. Только в прошлом году фуры, следующие из Узбекистана в Россию, вывозили в своих баках порядка 100-150 тысяч тонн дизельного топлива ежемесячно. Всего за прошлый сезон таким образом было вывезено более 250 тысяч тонн дизеля. Эксперт отметил, что ежесуточно в Казахстан продолжает заезжать большое количество фур из Узбекистана, следующих в Россию. Для грузового транспорта это очень выгодно, так как они его заправляют при въезде в Туркестанскую область, затем еще раз заправляют баки при выезде с территории страны в Западном Казахстане. Этого запаса водителям хватает, чтобы доехать до Москвы и возвратиться до границы Казахстана.

"В принципе, сама по себе мера по применению дифференцированных тарифов для резидентов и нерезидентов правильная, но не действенная, так как, по-моему мнению, она будет способствовать коррупции на самих АЗС. Сотрудники заправок просто будут заправлять водителей-неграждан по внутренним ценам за отдельную плату. Оплату по "серой" схеме могут проводить через банк или наличкой. В принципе, мера необходимая, но необходим также контроль за ее исполнением. В международной практике есть опыт Венгрии, где проводили такую политику разных цен на топливо для граждан Венгрии и других государств Евросоюза в течение трех лет, однако с 1 августа такую практику отменили, так как она не дала реальных результатов", - отметил эксперт.

Ерлан Жаукин добавил, что при росте цен на другие товары и ускоряющихся темпах инфляции цены на топливо тоже рано или поздно будут расти. По словам эксперта рынка, топливо считается ключевым товаром, определяющим ценообразование на другие виды продукции. Именно поэтому цены на него стараются сдержать, но рано или поздно в Казахстане придут к рыночным ценам на дизель и бензин, и дифференцированный тариф может стать первым шагом министерства на этом пути.

"На недавних торгах сырьем котировки нефти составили 95-97 долларов за баррель. При этом на казахстанские НПЗ оно заходит по цене 20-28 долларов за баррель, что в четыре раза ниже мировых котировок. Такие цены установлены, чтобы удешевить производство топлива на внутреннем рынке. На том же Атырауском заводе на сегодняшний день выгоднее производить мазут, чем дешевый бензин. Аварии на заводах могут быть выгодны, так как освободившееся топливо можно пустить на мазут. Фактически иностранным партнерам, которые инвестируют в стареющие казахстанские месторождения, делать это невыгодно, так как до 70 процентов извлекаемого сырья недропользователи направляют на внутренний рынок по цене 20-28 долларов за баррель. При этом продажа оставшихся 30 процентов на экспорт уже не покрывает эти расходы. Таким образом, цены на топливо у нас неизбежно должны сравняться с соседними странами. Также, по моему мнению, невыгодно производить газ, так как его продают на внутреннем рынке по 7 центов за кубометр. В такой ситуации выгоднее сжечь его в факеле и заплатить штраф, чем отправить на производство", - добавил эксперт.

Аналитик нефтегазового рынка отметил, что в Казахстане нет смысла в строительстве четвертого НПЗ, так как существующие три завода удовлетворяют внутренний спрос, если исключить вывозимое за рубеж топливо. На трех НПЗ производят от 500 до 520 тысяч тонн топлива ежемесячно. При этом в зимний период потребление снижается до 400 тысяч тонн и оставшиеся 100 тысяч идут в резерв на нефтебазы и используются в летние месяцы, когда в топливе возникает острая потребность. Из-за возросшего потребления топлива транзитным транспортом запасы горючего могут истощиться уже в сентябре.

"У ряда экспертов есть здравые мысли по тому, как можно было бы сократить вывоз топлива за рубеж и компенсировать будущий подъем цен. Возможен вариант своеобразного топливного кешбэка. У многих банков сейчас работают такие программы, когда вы покупаете определенный вид товаров и банк возвращает вам часть средств в виде бонусов. Также можно было бы возвращать гражданам деньги после заправки. Допустим, на заправке дизель бы стоил 450 тенге для всех клиентов, но гражданам на счет возвращалось бы 190 тенге кешбэка. Таким образом, можно было бы уйти от рисков коррупции на АЗС", - добавил Ерлан Жаукин.

Независимый эксперт рынка энергетики и ведущий авторской программы "Байдильдинов. Нефть" Олжас Байдильдинов отметил, что меры, принятые Минэнерго, - это последняя мера перед повышением цен на дизельное топливо для всех потребителей. Эксперт отметил, что он прогнозировал осенний дефицит еще весной, а также сделал другой прогноз: зимнее дизельное топливо будет стоить в РК выше 500 тенге за литр для всех потребителей.

"Министр оценил вывоз топлива в один миллион тонн в год, то есть из пяти миллионов производимого топлива у нас вывозится и вымывается транзитным транспортом 20 процентов. Мера способна отложить дефицит (в лучшем случае) на следующий год, но не сможет ликвидировать дефицит. Строить новые заводы - путь в никуда. Все равно что для борьбы с ожирением организм начал бы "строительство" нового подбородка. Необходимо выравнивать цены с соседними государствами, приводя их в соответствие с рыночными методами ценообразования. Наш внутренний рынок - дырявое ведро: сколько бы ни производили, все равно оно утекает за границу по легальным и серым схемам", - отметил эксперт.

По словам Байдильдинова, в августе-сентябре дефицит должен составить 100-140 тысяч тонн топлива. По его мнению, в Казахстане все равно наступит дефицит. Эксперт привел цены в соседних странах по данным Global Petrol Prices. В Кыргызстане в пересчете на тенге цены составили 381 тенге за литр, в России - 407 тенге, Беларуси - 468 тенге, Китае - 584 тенге, Узбекистане - 620 тенге, Турции - 660 тенге, Украине - 709 тенге. Для сравнения, в ОАЭ литр дизеля стоит 542 тенге, в США - 652 тенге, а самый дорогой дизель в Швейцарии и Гонконге - 1195 и 1322 тенге соответственно.

"При такой ценовой реальности у нас будут вывозить любое топливо. И если даже поставить заслон по дизелю, то придется со временем вводить аналогичные ограничения на АИ-92. Цены будут расти, это мировая тенденция. Эпоха низких цен на энергоносители завершилась. Автолюбителям, бизнесу необходимо строить свои прогнозы, исходя из более высоких цен. В настоящее время цены на топливо, природный газ, сжиженный газ, электро- и теплоэнергию убыточны. Нет новых производств, нет новых инвестиций, а это дефицит в будущем. И мы уже по всем энергоносителям в дефиците", - заключил Олжас Байдильдинов.

Напомним, что Министерством энергетики разработан проект приказа, предусматривающий дифференцированные цены на дизтопливо. Цены будут дифференцированы в зависимости от резидентства, объемов потребления и видов транспорта.

4 августа был опубликован проект приказа министра энергетики, с введением которого планируется дифференцировать цены на дизельное топливо. В нем были указаны конкретные цены в отдельных регионах.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 10:48
Лично моё мнение, что народ Казахстана опять будет в проигрыше, так как любой иностранный транспорт везущий товар к нам, поднимет цену на товар и пострадает от этого конечный пользователь, а это мы с вами.
 
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  • Orion
 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 10:29
В Кыргызстане в пересчете на тенге цены составили 381 тенге за литр, в России - 407 тенге
В Кыргызстане нет своей нефти, понятно почему дорого. В России самая дорогая салярка Евро 6 на самых дорогих заправках стоит 50 руб (даже по курсу 8тг/руб получается 400тг/л) При этом НДС в РФ 20%, а у нас 12%. И почему в статистике учитываются страны где топливо дороже? Почему, например, не вспомнить, что у нас в соседях Туркмения? Какая цена там? И вот еще, а какая реальная средняя зарплата в той же Швейцарии по сравнению с Казахстаном? Или можно посчитать по другому: сколько на зарплату можно купить того же бензина у них и у нас, а потом уже мерятся ******
 
 

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