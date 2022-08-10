Случаев заражения вирусом "Ланъя" в Казахстане нет - МВК

В Межведомственной комиссии (МВК) по нераспространению COVID-19 рассказали, что известно о новом генипавирусе "Ланъя" и зарегистрированы ли случаи заражения вирусом в Казахстане, передает Tengrinews.kz.
По данным МВК, впервые вирус "Ланъя" обнаружили четыре года назад в результате геномного исследования. В дальнейшем за два года тот же вирус обнаружили еще у 35 человек в двух провинциях Китая. У заболевших наблюдались следующие симптомы: лихорадка, усталость, кашель, миалгия, тошнота, головная боль, отсутствие аппетита.
"Это зоонозная инфекция, то есть люди заражаются вирусом от больных животных. Антитела к вирусу были выявлены у домашних питомцев – коз и собак. В дикой природе вирус обнаружен у землероек. В Казахстане случаев инфицирования вирусом "Ланъя" нет", - сообщили в МВК по нераспространению COVID-19.
Напомним, ранее сообщалось, что китайские и сингапурские ученые обнаружили неизвестный ранее вид генипавируса, которым уже заразились не менее 35 человек в Китае. В статье, подготовленной совместно учеными из Пекинского института микробиологической эпидемиологии и из Национального университета Сингапура, утверждается, что новый вид генипавируса зоонозного, животного происхождения, способный инфицировать людей, был обнаружен в Шаньдуне и провинции Хэнань, Китай. Авторы назвали его генипавирусом "Ланъя" (Langya henipavirus, LayV).
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