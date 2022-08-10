"Самая дорогая овца в тамбуре". Необычное видео из поезда обсуждают казахстанцы

В Сети появилось видео, где запечатлена овца, которую перевозили в тамбуре поезда, передает Tengritravel.kz.Ролик был опубликован в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова. Автор видео - Руслан Толегенов - рассказал, что поезд следовал по маршруту Петропавловск - Алматы 10 августа."Вагон № 7, поезд № 16, маршрут Алматы - Петропавловск. Это происходило прямо сегодня. Пока я не обратился к сотруднику линейной полиции, ни проводники, ни начальство не реагировали на присутствие животного в тамбуре. Тогда я сам пошел к сотруднику линейной полиции. Мы составили протокол, и овцу убрали. Где она сейчас и что будет с хозяином - я не знаю", - говорит пассажир.В комментариях к ролику выяснилось, что на видео якобы запечатлена афганская длинноухая овца породы долан. Специалисты говорят, что овцы этой породы считаются самыми дорогими. Также известно, что огромные уши помогают животным справиться с сильнейшей жарой и морозом. Кроме того, овцы породы долан быстро набирают вес, послушны и устойчивы к заболеваниям.Корреспондент Tengritravel.kz обратился за комментарием в пресс-службу МИИР.