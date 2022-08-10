Мораторий на земельные проверки отменили в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев внес дополнения в указ о введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
"Внести в указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года №229 "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан" следующее дополнение: пункт 1 дополнить подпунктом 14) следующего содержания:
"14) проверок и профилактического контроля с посещением за соблюдением земельного законодательства Республики Казахстан", - говорится в документе.
Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Мораторий на проверки действовал в Казахстане с 1 января 2020. Таким образом, проведение проверок и принятие мер в отношении таких субъектов не представлялось возможным, кроме исключительных случаев, к которым относится "массовая угроза".
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