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Взятки сахаром и 900 килограммов в гараже. Антикор начал расследование

Просмотров:562 Опубликовано: Сегодня, 09:03
Взятки сахаром и 900 килограммов в гараже. Антикор начал расследование
Фото из открытых источников
Антикоррупционная служба разоблачила преступную схему в Костанайской области по перепродаже населению сахара из стабилизационного фонда, передает Tengrinews.kz.

"Департаментом Антикоррупционной службы по Костанайской области изобличена преступная схема распределения сахара, предназначенного для стабилизации цен в регионе. Сотрудники акимата и АО "СПК "Тобол", используя дефицит сахара, выдавали его избранным предпринимателям вне очереди и сверх нормы по льготной стоимости 420 тенге за килограмм из стабилизационного фонда области.

За это предприниматели передавали от 100 до 500 килограммов сахара в качестве вознаграждения сотрудникам акимата и СПК. Далее избранные предприниматели с целью получения выгоды продавали сахар населению со 100-процентной наценкой вместо предусмотренной 10-процентной", - сообщили в агентстве.

В ходе осмотра личного гаража завскладом стабфонда борцы с коррупцией обнаружили и изъяли 900 килограммов сахара. Изъятый сахар возвращен в стабфонд.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Работа по социально значимым проблемам в регионах продолжается.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 11:51
В пасть им по кило сахрена, не запивая, хай жрут принародно... kill
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ирон
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 09:24
Просто зла на них не хватает, был бы расстрел при людно, было бы хорошо angry
 
 

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