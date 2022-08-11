Взятки сахаром и 900 килограммов в гараже. Антикор начал расследование

Антикоррупционная служба разоблачила преступную схему в Костанайской области по перепродаже населению сахара из стабилизационного фонда, передает Tengrinews.kz.
"Департаментом Антикоррупционной службы по Костанайской области изобличена преступная схема распределения сахара, предназначенного для стабилизации цен в регионе. Сотрудники акимата и АО "СПК "Тобол", используя дефицит сахара, выдавали его избранным предпринимателям вне очереди и сверх нормы по льготной стоимости 420 тенге за килограмм из стабилизационного фонда области.
За это предприниматели передавали от 100 до 500 килограммов сахара в качестве вознаграждения сотрудникам акимата и СПК. Далее избранные предприниматели с целью получения выгоды продавали сахар населению со 100-процентной наценкой вместо предусмотренной 10-процентной", - сообщили в агентстве.
В ходе осмотра личного гаража завскладом стабфонда борцы с коррупцией обнаружили и изъяли 900 килограммов сахара. Изъятый сахар возвращен в стабфонд.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Работа по социально значимым проблемам в регионах продолжается.
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