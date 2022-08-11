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Из-за "самой дорогой овцы в тамбуре" началось служебное расследование

Просмотров:642 Опубликовано: Сегодня, 09:36
Из-за "самой дорогой овцы в тамбуре" началось служебное расследование
Кадр из видео
В компании ТОО "Турксиб Астана" прокомментировали случай с перевозкой животного в тамбуре пассажирского поезда № 15/16 сообщением Алматы - Петропавловск, передает Tengritravel.kz.

По предварительной информации, провоз животного осуществили проводники пассажирского вагона № 7. Сразу после обнаружения животное выгрузили на станции Караганда. В отношении данного факта будет проведено служебное расследование, будут приняты все необходимые меры.

"В целях обеспечения безопасности и комфортности перевозки пассажиров на станции Караганда произведена выгрузка животного. 11 августа 2022 года в 06:16 поездная бригада прибудет на станцию Алматы-2, после чего будет проведено служебное расследование и приняты все необходимые меры дисциплинарного характера вплоть до увольнения", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

В Департаменте полиции на транспорте подтвердили, что установлен факт провоза домашнего животного в тамбуре. В ходе разбирательств найден 40-летний проводник вагона. С его слов, домашнее животное он приобрел для разведения.

"По данному факту материалы переданы в Инспекцию транспортного контроля Акмолинской области для привлечении к административной ответственности нарушителя. Внесено представление в адрес руководства ТОО "Турксиб Астана" и АО "Пассажирские перевозки" о привлечении к дисциплинарной ответственности ответственных должностных лиц", - говорится в сообщении пресс-службы Департамента полиции на транспорте.

Напомним, 10 августа в сети появилось видео, где запечатлена овца, которую перевозили в тамбуре поезда. Автор видео - Руслан Толегенов - рассказал, что, после того как обнаружил животное в вагоне, обратился к сотрудникам линейной полиции и они составили протокол.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Disco (Посетители) Сегодня, 10:20
Эти блогеры и тиктокеры уже надоели, не дают проводникам спокойно проявлять милосердие. Они старались построив дополнительное купе для симпатичной козочки. dance

Танцуют все...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • NASA
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 09:53
бардак полный
 
 

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