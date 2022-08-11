Из-за "самой дорогой овцы в тамбуре" началось служебное расследование

В компании ТОО "Турксиб Астана" прокомментировали случай с перевозкой животного в тамбуре пассажирского поезда № 15/16 сообщением Алматы - Петропавловск, передает Tengritravel.kz.По предварительной информации, провоз животного осуществили проводники пассажирского вагона № 7. Сразу после обнаружения животное выгрузили на станции Караганда. В отношении данного факта будет проведено служебное расследование, будут приняты все необходимые меры."В целях обеспечения безопасности и комфортности перевозки пассажиров на станции Караганда произведена выгрузка животного. 11 августа 2022 года в 06:16 поездная бригада прибудет на станцию Алматы-2, после чего будет проведено служебное расследование и приняты все необходимые меры дисциплинарного характера вплоть до увольнения", - говорится в сообщении пресс-службы компании.В Департаменте полиции на транспорте подтвердили, что установлен факт провоза домашнего животного в тамбуре. В ходе разбирательств найден 40-летний проводник вагона. С его слов, домашнее животное он приобрел для разведения."По данному факту материалы переданы в Инспекцию транспортного контроля Акмолинской области для привлечении к административной ответственности нарушителя. Внесено представление в адрес руководства ТОО "Турксиб Астана" и АО "Пассажирские перевозки" о привлечении к дисциплинарной ответственности ответственных должностных лиц", - говорится в сообщении пресс-службы Департамента полиции на транспорте.Напомним, 10 августа в сети появилось видео, где запечатлена овца, которую перевозили в тамбуре поезда. Автор видео - Руслан Толегенов - рассказал, что, после того как обнаружил животное в вагоне, обратился к сотрудникам линейной полиции и они составили протокол.