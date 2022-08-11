МВД рассылает казахстанцам SMS-предупреждения

Министерство внутренних дел начало рассылать казахстанцам SMS профилактического и предупредительного характера, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia NEWS."Поскольку мобильная связь доступна почти каждому жителю Казахстана, вне зависимости от его места проживания и нахождения, передача информации об участившихся фактах мошенничества с помощью SMS позволит оперативно информировать широкий круг граждан", - сообщили в МВД.МВД призывает граждан быть бдительными и придерживаться основных мер предосторожности:- ни в коем случае не следовать так называемым телефонным инструкциям работников банков или правоохранительных органов об оформлении кредитов, продаже имущества и переводе своих денег на безопасные счета либо оформлении займов. Правоохранительные органы не проводят специальных операций по телефону;- никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах и тем более коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимся сотрудниками банка, полиции и т. д.;- не доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам и другим источникам. Без проверки не производить предоплату. Пробовать договориться об оплате после получения товара;- не осуществлять переводы по сомнительным сделкам, остерегаться финансовых схем без прозрачного источника дохода;- для установки приложений пользоваться только официальными источниками App Store, Play Market и т. д.;- не переходить по ссылкам, которые направляют якобы для оплаты либо содержатся в спам-рассылках от неизвестных контактов или в всплывающих окнах. Часто мошенники предлагают для оплаты перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой;- регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, использовать 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками.- чаще проверять движение денег на своих счетах.