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МВД рассылает казахстанцам SMS-предупреждения

Просмотров:693 Опубликовано: Сегодня, 10:07
МВД рассылает казахстанцам SMS-предупреждения
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Министерство внутренних дел начало рассылать казахстанцам SMS профилактического и предупредительного характера, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia NEWS.

"Поскольку мобильная связь доступна почти каждому жителю Казахстана, вне зависимости от его места проживания и нахождения, передача информации об участившихся фактах мошенничества с помощью SMS позволит оперативно информировать широкий круг граждан", - сообщили в МВД.







МВД рассылает казахстанцам SMS-предупреждения


МВД призывает граждан быть бдительными и придерживаться основных мер предосторожности:

- ни в коем случае не следовать так называемым телефонным инструкциям работников банков или правоохранительных органов об оформлении кредитов, продаже имущества и переводе своих денег на безопасные счета либо оформлении займов. Правоохранительные органы не проводят специальных операций по телефону;
- никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах и тем более коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимся сотрудниками банка, полиции и т. д.;
- не доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам и другим источникам. Без проверки не производить предоплату. Пробовать договориться об оплате после получения товара;
- не осуществлять переводы по сомнительным сделкам, остерегаться финансовых схем без прозрачного источника дохода;
- для установки приложений пользоваться только официальными источниками App Store, Play Market и т. д.;
- не переходить по ссылкам, которые направляют якобы для оплаты либо содержатся в спам-рассылках от неизвестных контактов или в всплывающих окнах. Часто мошенники предлагают для оплаты перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой;
- регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, использовать 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками.
- чаще проверять движение денег на своих счетах.


Источник: Tengrinews.kz
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