Цены кусаются – карман оголяется: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2022 году?

Министерство просвещения внесло изменения в правила оказания материальной помощи школьникам в рамках фонда “Всеобуч”. Финансовую поддержку со стороны государства получат более 400 тысяч детей из социально уязвимых категорий. Сумма оказания помощи не должна быть ниже прожиточного минимума, то есть 37 389 тенге.
Кроме этого, деньги на покупку школьной формы, обуви и канцелярии будут напрямую перечислены на счет родителей. Журналист Liter.kz
посчитал, хватит ли выделенной суммы на покупку товаров к школе.
Итак, чтобы школьники были готовы к новому учебному году, для них необходимо приобрести форму, обувь, рюкзак и канцелярские товары.Быть в форме
Если в прошлом году из-за дистанционного обучения допускалась одежда по типу “белый верх, черный низ”, то в наступающем новом году дети должны носить форму. В Казахстане нет единого свода правил, как должна выглядеть школьная одежда, но определен единый цвет – темно-синий. Правда, есть оговорка, что если родители уже приобрели для детей форму или она досталась от старших братьев и сестер, ее допускается носить.
Школьная форма для мальчиков включает в себя пиджак, жилет, брюки, белую парадную рубашку, повседневную белую рубашку. Для холодного времени года – трикотажный жилет и белую водолазку. Рекомендуемый минимум: рубашка, жилет и брюки.
Школьная форма для девочек включает пиджак, жилет, юбку, брюки, классическую белую блузу, сарафан. Для холодного времени – трикотажный жилет, белую водолазку.
Выбор школьной формы в настоящее время богат как никогда. Одежду можно приобрести на школьных ярмарках, в торговых центрах, специализированных магазинах, в онлайн-магазинах или через совместные закупки.
Чтобы одеться бюджетно, как правило, едут на рынок или оптовые магазины. Это выгодно, особенно если в семье два и более школьника.
Популярностью пользуются и магазины, которые продают одежду и обувь известных брендов. Униформу можно узнать по качественному пошиву, использованию натуральных материалов, удобному дизайну и долговечности. Цены на такую одежду и обувь намного выше рыночных. Несмотря на ценник, к середине августа в таких торговых точках аншлаг и уже не хватает ходовых размеров.
Мы ознакомились с ассортиментом и ценами на рынке и специализированном магазине, ориентированном на школьников.Сколько стоят школьная форма и обувь?
Цены на рынке (средние в тенге):
Пиджак и брюки – 18 тысяч
Рубашка – 7 тысяч
Кофта – 6 тысяч
Обувь – 18 500
Спортивные кроссовки – 20 тысяч
Форма для физкультуры – 22 тысячи
Цены в магазине (средние в тенге)
Для девочек:
Блуза – 13 тысяч
Сарафан – 10 тысяч
Юбка – 7 тысяч
Брюки – 7 тысяч
Жакет – 13 тысяч
Кардиган – 8 тысяч
Обувь – 24 тысячи
Кроссовки – 20 тысяч
Для мальчиков:
Костюм-тройка (пиджак, рубашка, брюки) – 25 тысяч
Кардиган – 8 тысяч
Обувь – 24 тысячи
Форма для физкультуры (белая футболка и шорты) – 15 тысяч
Кроссовки – 25 тысяч
Сколько стоят рюкзак и его содержимое?
Цены в оптовом торговом центре (средние в тенге):
Рюкзак – 15 тысяч
Сумка для сменной обуви – 2 тысячи
Тетради 12 листов – 38. 50 штук – 1 900
Дневник – 420
Пенал – 2 100
Ручка – 50
Карандаши простые (1 штука) – 540
Карандаши цветные – 2 тысячи
Ластик – 150
Точилка – 350
Пластилин – 1 200
Доска для лепки – 490
Ножницы – 750
Цветной картон – 500
Цветная бумага – 500
Акварельные краски – 1 тысяча
Кисти (1 штука) – 60 тенге
Стакан непроливайка – 150
Альбом – 410
Счетные палочки – 600
Клей-карандаш– 550
Линейка (набор) 750
Обложки для тетрадей (25 штук) – 400
Обложки для книг (20 штук) – 800
Цены в крупном канцелярском магазине (средние в тенге):
Рюкзак – 20 тысяч
Сумка для сменной обуви – 3 тысячи
Тетради 12 листов – 45, 50 штук – 2 250
Дневник – 800
Пенал – 2 300
Ручка – 100
Карандаши простые (1 штука) – 100
Карандаши цветные – 2 500
Ластик – 120
Точилка – 400
Пластилин – 800
Доска для лепки – 800
Ножницы – 700
Цветной картон – 600
Цветная бумага – 400
Акварельные краски – 900
Кисти (1 штука) – 200
Стакан непроливайка – 200
Альбом – 500
Счетные палочки – 800
Клей-карандаш – 200
Линейка (набор) – 1300
Обложки для тетрадей (20 штук) – 350
Обложки для книг (1 штука) – 230
Таким образом, чтобы полностью одеть ребенка в школу на рынке или в недорогом магазине, необходимо выложить 90 тысяч тенге за форму и обувь и 32 тысячи за рюкзак с канцелярскими товарами. Всего 122 тысячи тенге.
Если же выбор родителей пал на магазины с брендовой одеждой и обувью, то нужно раскошелиться на 97 тысяч. Рюкзак и канцелярия обойдется в 40 тысяч, то есть выходит порядка 137 тысяч.
На самом деле вышеперечисленные суммы – это необходимый минимум. Родители предпочитают покупать форму в двух экземплярах на замену. Детям приобретают по две пары рубашек и блуз, брюк и футболок. Поэтому данный ценник вырастает в разы.
К слову, помощь от государства в размере 37 389 тенге, мягко говоря, не покрывает затраты малоимущих семей на сбор ребенка в школу. Более того, оказанная выплата не превышает 45% от этой суммы.
В соцсетях иронично отнеслись к несоразмерности помощи и реальным затратам. Мелочь, а приятно, говорят малоимущие. Но подытожим, что повышение размера поддержки дает надежду, что к следующему году сумму пересмотрят. А без этого социальное расслоение в виде подготовки к школе будет еще очевиднее.
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