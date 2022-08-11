"Оскорбляли и унижали": казахстанцы не узнают своего сына, вернувшегося с учебы в Турции

1,5 тысячи долларов отдали они за год учебы в медресе.



18-летний казахстанец проучился в Турции почти год. В условиях анонимности он дал интервью телеканалу Almaty.TV, в котором рассказал, как проходило обучение в медресе. По его словам, сначала все было хорошо, но потом преподаватели стали прилюдно оскорблять и унижать неугодных учеников, запрещая им даже покидать территорию учреждения, отбирали и телефоны, не давая созваниваться с родными, передает Liter.kz.



На платные годичные курсы в религиозное учебное заведение парень поехал через алматинскую частную компанию. Закончились они тем, что его отчислили и выселили из общежития. Почти неделю молодой человек был вынужден выживать в чужой стране.



- Отношение учителей к нам было неправильным. То, как они обошлись со мной, вызывает у меня отвращение, – говорит юноша.



Мама парня Акку Темирбаева отмечает, что вернулся он домой другим человек – вместо привычных уверенности и доброты появились подавленность и страх. И он остается в таком состоянии до сих пор.



Ни один человек, который попал в деструктивный культ или завербован в деструктивном культе, он никогда это не может осознать. При общении с такими людьми видно, что человек находится под влиянием. Он от общества отстраняется, он считает общество недостойным, – отметил психолог Михаил Замятин.



В управлении по делам религий не исключают, что, оказавшись в зарубежном теологическом образовательном учреждении, учащийся мог попасть под влияние деструктивных организаций. Поэтому всем рекомендуют проявлять максимальную осторожность при выборе учебных заведений и компаний, которые предлагают услуги по транспортировке и размещению в медресе.



За такой “духовный обман” мать абитуриента заплатила 1,5 тысячи долларов. Сейчас она пытается вернуть деньги и требует, чтобы компания возместила моральный ущерб, причиненный мальчику. Женщина уже написала заявление в правоохранительные органы. В полиции по факту начали досудебное расследование.