«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 11 Августа
+29...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 477.67 KZT
  • €1 = 493.67 KZT
  • 1 RUB = 7.89 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Простой способ предотвратить набор веса назвал эксперт

Просмотров:273 Опубликовано: Сегодня, 17:01
Простой способ предотвратить набор веса назвал эксперт
Фото из открытых источников
Один из видов расстройств пищевого поведения - это снижение чувствительности к жажде, оно может проявляться у людей с лишним весом, отметил в интервью радио Sputnik специалист по рациональному питанию и лечению пищевых расстройств Иван Алименко. TengriMIX рассказывает об этом подробнее.

В частности, он отметил, что люди с лишним весом при расстройстве пищевого поведения могут не чувствовать жажды. То есть, по его словам, вместо желания выпить воды они хотят съесть что-то.

"Когда вместо утоления жажды человек начинает утолять голод, он может набрать еще больше лишних килограммов", - уточняет Алименко.

Поэтому, чтобы не набрать вес, эксперт рекомендует соблюдать питьевой режим. Алименко советует пить где-то 30 миллилитров жидкости на килограмм веса тела ежедневно, то есть примерно два литра в день для среднестатистического взрослого человека.

Отметим, ранее в беседе с TengriMIX казахстанский врач-гастроэнтеролог Жанар Набидуллина напомнила о принципах рационального питания. В частности, она посоветовала регулярно питаться. При этом рацион должен быть сбалансированным и разнообразным. Также нужно cоблюдать адекватную калорийность блюд. Врач тоже рекомендовала соблюдать питьевой режим.

"Для каждого человека суточная норма потребления воды индивидуальна, исходя из особенностей организма (функции почек и другого). Также надо учитывать, к примеру, и температуру окружающей среды", - рассказала эксперт.

Напомним, в конце июля 2022 года 23-летняя Динара Исатова из Алматы рассказала о том, как ей удалось похудеть почти на 50 килограммов. Прочитать подробнее об истории ее борьбы с лишним весом, можно по ссылке.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика