Простой способ предотвратить набор веса назвал эксперт

Один из видов расстройств пищевого поведения - это снижение чувствительности к жажде, оно может проявляться у людей с лишним весом, отметил в интервью радио Sputnik специалист по рациональному питанию и лечению пищевых расстройств Иван Алименко. TengriMIX рассказывает об этом подробнее.
В частности, он отметил, что люди с лишним весом при расстройстве пищевого поведения могут не чувствовать жажды. То есть, по его словам, вместо желания выпить воды они хотят съесть что-то.
"Когда вместо утоления жажды человек начинает утолять голод, он может набрать еще больше лишних килограммов", - уточняет Алименко.
Поэтому, чтобы не набрать вес, эксперт рекомендует соблюдать питьевой режим. Алименко советует пить где-то 30 миллилитров жидкости на килограмм веса тела ежедневно, то есть примерно два литра в день для среднестатистического взрослого человека.
Отметим, ранее в беседе с TengriMIX казахстанский врач-гастроэнтеролог Жанар Набидуллина напомнила о принципах рационального питания. В частности, она посоветовала регулярно питаться. При этом рацион должен быть сбалансированным и разнообразным. Также нужно cоблюдать адекватную калорийность блюд. Врач тоже рекомендовала соблюдать питьевой режим.
"Для каждого человека суточная норма потребления воды индивидуальна, исходя из особенностей организма (функции почек и другого). Также надо учитывать, к примеру, и температуру окружающей среды", - рассказала эксперт.
Напомним, в конце июля 2022 года 23-летняя Динара Исатова из Алматы рассказала о том, как ей удалось похудеть почти на 50 килограммов. Прочитать подробнее об истории ее борьбы с лишним весом, можно по ссылке.
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