Водитель врезался в киоск, в ответ хозяйка разнесла его автомобиль в Семее

В Семее хозяйка киоска в который врезался автомобиль, собственноручно проучила невнимательного водителя, передает Azattyq Rýhy.
«Это было в Семее. Водитель, перепутав передачу, врезался в киоск. Хозяйке, судя по всему, это очень не понравилось. Настолько, что она вырвала дворник, отдубасила им машину и чуть было не оторвала двери», - говорится в подписи, к опубликованному в Telegram-канале Qumash видео.
Полиция завела дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб». Правда, на кого, пока неизвестно.
Казахстанцы с юмором отреагировали на видео «Получается, он теперь ей ничего не должен, даже больше она ему, если двери повредила», «Это я понимаю, выпустила стресс называется», «Так, с киоском же ничего не было. Я думал врезался и весь киоск разнес к чертям».
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика
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