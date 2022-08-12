Похороненный заживо мужчина самостоятельно выбрался из гроба

30-летнего жителя Боливии Виктора Альвареса похоронили заживо, мужчина очнулся в гробу и смог самостоятельно выбраться. Полицейские, к которым обратился "живой мертвец", не поверили в его историю, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Mirror.
Виктор Альварес рассказал, что 6 августа был на фестивале "Мать Земля" в городе Эль-Альто, где изрядно напился. Мужчина помнит только, как пошел танцевать, а затем проснулся уже в гробу, причем в 80 километрах от места тусовки.
"Единственное, что я помню, это то, что я думал, что я в своей постели, я хотел встать, но не смог пошевелиться. Когда я толкнул гроб, я смог разбить стекло, которое было в нем, и выбрался", - рассказал Альварес.
Мужчина подозревает, что от выпитого потерял сознание и посетители фестиваля похоронили его, таким образом принеся в жертву.
"Они хотели использовать меня как суллу", - говорит боливиец.
Термин "суллу" означает подношение, которое приносят Матери Земле. В качестве них часто используют листья коки или сладости. Но некоторые говорят, что древние человеческие жертвоприношения и подношения до сих пор совершаются тайно.
Альварес заявил о произошедшем в полиции, однако стражи порядка ему не поверили, посчитав, что тот был слишком пьян.
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