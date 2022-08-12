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Похороненный заживо мужчина самостоятельно выбрался из гроба

Просмотров:740 Опубликовано: Сегодня, 08:28
Похороненный заживо мужчина самостоятельно выбрался из гроба
Кадр с видео/Pagina Siete
30-летнего жителя Боливии Виктора Альвареса похоронили заживо, мужчина очнулся в гробу и смог самостоятельно выбраться. Полицейские, к которым обратился "живой мертвец", не поверили в его историю, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Mirror.

Виктор Альварес рассказал, что 6 августа был на фестивале "Мать Земля" в городе Эль-Альто, где изрядно напился. Мужчина помнит только, как пошел танцевать, а затем проснулся уже в гробу, причем в 80 километрах от места тусовки.

"Единственное, что я помню, это то, что я думал, что я в своей постели, я хотел встать, но не смог пошевелиться. Когда я толкнул гроб, я смог разбить стекло, которое было в нем, и выбрался", - рассказал Альварес.

Мужчина подозревает, что от выпитого потерял сознание и посетители фестиваля похоронили его, таким образом принеся в жертву.

"Они хотели использовать меня как суллу", - говорит боливиец.

Термин "суллу" означает подношение, которое приносят Матери Земле. В качестве них часто используют листья коки или сладости. Но некоторые говорят, что древние человеческие жертвоприношения и подношения до сих пор совершаются тайно.

Альварес заявил о произошедшем в полиции, однако стражи порядка ему не поверили, посчитав, что тот был слишком пьян.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Vohazab (Посетители) Сегодня, 09:45
Карибидис из камеди с него образ взял? Тоже Витя Альварес
 
 

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