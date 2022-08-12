Массовые протесты вспыхнули в преддверии выборов в Бразилии

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Тысячи протестующих вышли на улицы в преддверии президентских выборов в Бразилии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.Более 900 тысяч бразильцев, в том числе профсоюзные деятели, известные артисты, интеллектуалы, бизнесмены и банкиры, устроили протест на фоне противоречивых высказываний президента Жаира Болсонару о системе голосования в стране.Протестующие также подписали два манифеста, организованные конфедерацией промышленности Сан-Паулу (FIESP), в защиту демократических институтов страны.Жители вышли на улицы крупных городов, включая Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Бразилиа и Ресифи. Протестующие скандировали призывы к Болсонару прекратить угрожать системе голосования и держали плакаты с лозунгами "Уважайте голосование".Согласно последним опросам общественного мнения, экс-президент страны Луис Инасиу Лула да Силва, который был заключен в тюрьму из-за коррупционного скандала, лидирует в президентской гонке.Тем временем действующий президент Бразилии Жаир Болсонару поставил под сомнение систему электронного голосования и судей верховного суда, которые наблюдают за выборами, обвинив их в поддержке своего соперника, и отказался подписывать манифест."У Бразилии уже есть свой устав демократии - конституция. Это единственная буква, имеющая значение для обеспечения демократического правового государства, но именно она подверглась критике со стороны тех, кто сейчас продвигает параллельный текст, который с юридической точки зрения стоит меньше, чем туалетная бумага", - заявил он.Оппоненты Болсонару утверждают, что он готовит почву для оспаривания результатов выборов при проигрыше, как это делал экс-президент США Дональд Трамп с 2020 года.Всеобщие выборы, в ходе которых бразильцы изберут президента, депутатов и треть сенаторов федерального парламента, а также губернаторов штатов, намечены на 2 октября. Если ни один из кандидатов не наберет больше 50 процентов голосов, 30 октября пройдет второй тур.Ранее глава избирательного суда Бразилии Эдсон Фачин заявил, что Бразилия рискует столкнуться с беспорядками более серьезными, чем нападение на Капитолий США 6 января 2021 года.