Начальники поездов "Тулпар-Тальго" платили за покровительство по службе - АФМ

Департамент АФМ по Нур-Султану выявил факты системного получения денежных вознаграждений от начальников поездов "Тулпар-Тальго" за общее покровительство по службе, передает Tengrinews.kz.



По данным Агентства по финансовому мониторингу, руководитель столичного участка акционерного общества "Пассажирские перевозки" филиала "Экспресс" и его заместитель с каждого рейса незаконно требовали и получали денежные средства за бесконтрольность и непроведение проверок. Всего установлено 27 эпизодов.



"Виновные лица приговорены к штрафам в размере около 6 миллионов тенге с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях. В настоящее время в указанную организацию внесено представление для устранения обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения", - говорится в сообщении.