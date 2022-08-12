Начальники поездов "Тулпар-Тальго" платили за покровительство по службе - АФМ

Департамент АФМ по Нур-Султану выявил факты системного получения денежных вознаграждений от начальников поездов "Тулпар-Тальго" за общее покровительство по службе, передает Tengrinews.kz.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, руководитель столичного участка акционерного общества "Пассажирские перевозки" филиала "Экспресс" и его заместитель с каждого рейса незаконно требовали и получали денежные средства за бесконтрольность и непроведение проверок. Всего установлено 27 эпизодов.
"Виновные лица приговорены к штрафам в размере около 6 миллионов тенге с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях. В настоящее время в указанную организацию внесено представление для устранения обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения", - говорится в сообщении.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.