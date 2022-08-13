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Казахстанский павильон ВДНХ признали лучшим реставрационным проектом Москвы

Просмотров:139 Опубликовано: Сегодня, 09:29
Казахстанский павильон ВДНХ признали лучшим реставрационным проектом Москвы
Фото с сайта Посольства Республики Казахстан в России
Павильон "Казахстан" на ВДНХ признали лучшим на конкурсе реализованных проектов в области строительства в Москве. Он победил в номинации "Реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования", сообщает сайт посольства Казахстана в России, передает Tengrinews.kz.

Конкурс проводится департаментом градостроительной политики Москвы с 2000 года и является одной из самых престижных профессиональных премий столицы России. В этом году к нему допустили 107 проектов, введенных в эксплуатацию в 2021 году.

Конкурсанты были представлены в 12 номинациях, охватывающих основные строительные направления: от строительства жилых домов и медицинских и образовательных учреждений до объектов улично-дорожной сети, метрополитена, реставрации и приспособления объектов культурного наследия для современного использования. Победителей определили экспертный совет, в который вошли ключевые профессионалы отрасли, и городская конкурсная комиссия.

В церемонии награждения принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Павильон "Казахстан" на ВДНХ открылся в конце 2021 года после масштабной реставрации. Ему был возвращен исторический облик середины ХХ века. В декабре проект стал лауреатом конкурса "Московская реставрация - 2021" правительства Москвы, а в июле был удостоен Золотого знака ВДНХ за вклад в реставрацию и активную интеграцию в событийную повестку.


Источник: tengrinews.kz
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