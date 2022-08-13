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Жители села попросили его не переименовывать в ЗКО

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:51
Жители села попросили его не переименовывать в ЗКО
Фото с сайта mgorod.kz
Жители села Новопавловка Теректинского района выступают против его переименования, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой город".

Сельчане рассказали изданию, что у них впервые заговорили о переименовании весной прошлого года. Люди были удивлены, когда узнали, что в селе собрали общественный совет, на котором более 200 человек поддержали эту инициативу. Всего в Новопавловке проживают около 600 человек.

"Нашему селу 110 лет, было основано переселенцами из Украины в 1908 году на незаселенной местности. Здесь не было никакого населенного пункта. Название Новопавловка пошло из-за того, что первые переселенцы приехали из села Павловка Таврической губернии. Много исторических событий связаны с нашим поселком, никогда ранее не было никаких разговоров по поводу переименования села, а эти попытки ни к чему, кроме раскола в обществе, не приведут. Я здесь родился и здесь же вырос. Хочу, чтобы наше село сохранило свое историческое название. Тем более общественный совет прошел без нас, это неправильно", - считает житель села Виктор Копитчак.

По словам мужчины, в Теректинском районном акимате на их возражения ответили, что сельчанам нужно смириться с переименованием, так как решение уже принято. Переименовать Новопавловку решили в Кумаксай. Сельчане намерены писать заявление в областной суд.

Между тем в областном управлении по развитию языков ЗКО сообщили, что от заместителя акима Теректинского района Байгазиева поступило письмо, в котором просят областную ономастическую комиссию рассмотреть вопрос о переименовании села Новопавловка в село Кумаксай.

"На сессии районного маслихата рассмотрели вопрос о переименовании села Новопавловка, депутаты его поддержали, подписано экс-акимом района Утегуловым. Перед этим в поселке провели сход жителей, на котором общественный совет проголосовал за переименование. Есть протокол собрания, объявление заранее было дано в районной газете, все документы в порядке, все процедуры соблюдены. Областная ономастическая комиссия еще не рассматривала данный вопрос", - сообщила исполняющая обязанности руководителя управления Света Ганиева.

При положительном решении областной комиссии вопрос вынесут на обсуждение депутатов областного маслихата, далее будет регистрироваться в Министерстве юстиции и только потом постановление вступит в законную силу. Только после этих процедур село будет переименовано.

К слову, как пишет издание, республиканская ономастическая комиссия вопросы о переименовании населенных пунктов не рассматривает.


Источник: tengrinews.kz
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