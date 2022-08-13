Казахстан не планирует экспорт нефти через Азербайджан в обход РФ - министр

Министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что Казахстан пока не имеет планов экспортировать нефть по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан в обход России, как о том со ссылкой на источники написало агентство REUTERS, передает Tengrinews.kz.
В новости агентства от 12 августа говорилось, что Казахстан начнет отгружать нефть по данному маршруту уже с сентября, и что еще 3,5 миллиона тонн казахстанской нефти в год могут начать транспортировать в 2023 году по другому азербайджанскому трубопроводу в грузинский черноморский порт Супса.
"Я тоже прочитал эту новость. На самом деле я не думаю, что мы будем подписывать какое-то соглашение о транспортировке сегодня нефти (по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан. - Авт.). Такие вопросы обсуждаются, наверное, технически на уровне национальных компаний, потому что такая задача стоит, но речь не идет о подписании в сентябре соглашения по отгрузке нефти. (...) Я по крайней мере такие переговоры не вел", - сказал Болат Акчулаков в ходе брифинга в Атырау, где он находится с рабочей поездкой.
Также глава Министерства энергетики назвал смешным указанный агентством REUTERS гипотетический объем экспорта в 1,5 миллиона тонн, пояснив, что это не помогло бы решить Казахстану проблему с экспортным направлением. Иными словами, такой объем крайне мал.
По словам Акчулакова, на сегодняшний день самая главная задача, которая стоит перед отраслью, - сохранить бесперебойную работу КТК.
"Это основной маршрут, и он самый выгодный с точки зрения экономики", - сказал Акчулаков в другой части своего брифинга.
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