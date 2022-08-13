Астрономы выяснили, когда погибнет Солнце

Сотрудники Европейского космического агентства во время работы над проектом Gaia Milky Way занялись составлением карты жизни нашего Солнца. Главной целью данного проекта является составление карты Млечного Пути, пишет Qostanay.TV со ссылкой на Новости планеты.



Астрономы внимательно следят за тем, как располагаются в небе разные звезды, как они передвигаются. Вместе с этим измеряется показатель яркости объекта и спектральная классификация. С помощью полученной информации удается получить данные относительно химического состава звезды, их температуры, а также выяснить возраст.



Возраст звезды никак не влияет на ее массу, но при этом со временем может значительно измениться температура объекта. На данную величину будет влиять ядерный синтез, который происходит в ядре звезды. Чем ближе смерть объекта, тем более активным будет синтез.



Солнце относится к числу желтых карликов. Его возраст достигает примерно 4,57 миллиарда лет. Температура поверхности звезды достигает 5772 кельвина. Обратить внимание нужно на то, что ранее специалисты занимались изучением тех звезд, которые имели температуру в пределах от 3000 до 10000 кельвинов. Интересным моментом есть то, что такие звезды не столь крупные. Но при этом они живут гораздо дольше.



Проанализировав информацию о тех звездах, которые напоминают Солнце, эксперты установили примерное время его гибели. Самой высокой температура нашего Светила будет тогда, когда ему исполнится практически 8 миллиардов лет. При исполнении 10-11 миллиардов лет Солнце станет красной гигантской звездой. Затем звезда потеряет свой водород, который необходимый для продолжения синтеза внутри ядра и погибнет.



Астрономы рассказали, что через каждый миллиард лет Солнце становится ярче на 10%. Это также сказывается на температуре как звезды, так и нашей планеты. Подобные изменения могут стать причиной того, что Земля будет непригодной для того, чтобы на ней проживали люди.