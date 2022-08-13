Медведица покусала ребенка: 18,5 миллиона тенге выплатит владелец базы отдыха

В Костанае суд признал виновным хозяина базы отдыха "Радуга", на территории которого медведица покусала ребенка, передает Tengrinews.kz со ссылкой на kstnews.kz.



Как сообщается, он был признан виновным по статье 306, часть 2, пункт 1 - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерная выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью человека".



Как напоминают "Костанайские новости", 5 сентября прошлого года медведица, которая живет на территории базы, напала на 5-летнюю девочку. Ребенок получил серьезные травмы, по жизненным показаниям правую ногу пришлось ампутировать.



Медведица Катя появилась в "Радуге" в 2012 году. Тогда владельцем базы отдыха был другой человек. В суде он дал показания, что медведицу ему оставил знакомый дрессировщик, так как у него не было возможности кормить ее и содержать, а на базе имелся подходящий вольер. Когда в 2019 году продал базу отдыха Панину, медведицу забирать не стал, так как она ему не нужна.



Сам владелец зоны отдыха вину свою не признавал, в суде утверждал, что несчастный случай произошел из-за халатного отношения родителей, которые не уследили за ребенком. В суде он рассказал, что, когда приобрел базу отдыха, то даже не видел, что на территории живет дикий зверь. Выпускать побоялся, по его словам, пытался пристроить в различные зоопарки и хотел даже усыпить Катю. Ветеринары согласились лишь привить ее от бешенства.



В тот день семья приехала отдохнуть в "Радугу", сняла беседку. Мама с дочерью кормили медведицу сахаром. После этого девочка сама пошла кормить Катю сахаром, родители утверждают, что были неподалеку. Услышали крик, увидели, как медведица через отверстие в ограждении пытается затащить ребенка в клетку за ногу.



По материалам дела, отец подбежал и удержал дочь, подоспели другие отдыхающие и помогли ему. В больницу девочку повезли, не дожидаясь скорой. Ребенок получил телесные повреждения в виде обширных укушенных размозженных ран правой нижней конечности, открытого перелома-вывиха костей, геморрагический и травматический шок. Сыграло роль и долгое воздействие грязи. Ногу ампутировали.



Потерпевшая сторона в качестве возмещения морального вреда запросила 25 миллионов тенге. Материальный ущерб Александр Панин выплатил полностью. Часть морального вреда тоже возместил - 1,5 миллиона тенге. Суд признал Панина виновным и назначил ему 500 часов общественных работ, но по амнистии освободил от основного наказания. Иск потерпевших удовлетворил частично - хозяин Кати выплатит семье 18,5 миллиона тенге. Так решил Костанайский районный суд, в областном суде решение оставили без изменения.



Медведицу Катю, которую до этого 9 лет хозяин не мог пристроить, сразу после случившегося увезли в мини-зоопарк на петропавловскую базу отдыха "Абакшино".