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15 процентов застройщиков могут обанкротиться в Казахстане - ассоциация

Просмотров:186 Опубликовано: Сегодня, 15:59
15 процентов застройщиков могут обанкротиться в Казахстане - ассоциация
Фото: Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Осенью около 15 процентов застройщиков в Казахстане могут прекратить свою деятельность. Об этом Krisha.kz сообщили в Ассоциации застройщиков Казахстана (АЗК) в ответ на запрос, передает Tengrinews.kz.

Как отмечает издание, сейчас порядка 60 процентов строительных компаний не могут уложиться в сроки по контрактам и вынуждены их сдвигать до полугода.

"Показательным для строительной отрасли станет период с сентября по ноябрь. Существует риск прекращения деятельности до 15 процентов субъектов строительного бизнеса", - пояснил президент АЗК Виктор Микрюков.


Причин этого, по его мнению, несколько:

- постоянный рост себестоимости строительства,
- увеличение накладных затрат.

"Вкладываться в строительный бизнес с каждым годом все дороже, что вынуждает мелких игроков уходить с рынка, крупные пока держатся на плаву. И на всех без исключения давит подорожание доллара и рубля. Казахстанская строительная отрасль импортозависима - более 60 процентов материалов, применяемых в строительстве частными компаниями, закупается за рубежом", - отметил президент ассоциации.

По его словам, дефицита стройматериалов в стране нет, но есть сложности с поставками от зарубежных производителей из-за трудностей с логистикой и геополитической ситуации в мире.

Издание отмечает, что сейчас особенно внимательно нужно выбирать застройщика и проверять у него наличие разрешительных документов на строительство ЖК.


Источник: tengrinews.kz
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