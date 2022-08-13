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Национальную премию для деятелей культуры учредили в Казахстане

Просмотров:81 Опубликовано: Сегодня, 19:52
Национальную премию для деятелей культуры учредили в Казахстане
Иллюстративное фото
Призовой фонд премии UMAI – 54 млн тенге.

В Казахстане учредили Национальную премию UMAI для деятелей культуры. Об этом сообщил министр культуры и спорта Даурен Абаев во время встречи с населением Актюбинской области, передаёт пресс-служба ведомства.

"Премия UMAI направлена на поддержку творческих достижений деятелей культуры. Общий призовой фонд Национальной премии составит 54 млн тенге. Премия присуждается по четырём направлениям: театральное искусство, музыкальное искусство, хореографическое искусство, изобразительное и декоративно-прикладное искусство в 19 номинациях. Победители каждой номинации получат по 2 млн тенге и 10 млн тенге – победители в номинациях "Лучший музыкально-драматический спектакль" и "Лучший балетный спектакль", – говорится в сообщении.

Даурен Абаев также отметил, что в этом году государство окажет финансовую поддержку 62 кинопроектам, которые прошли конкурсный отбор.

Министр напомнил, что в преддверии нового академического года заработная плата преподавателей, которые готовят будущих специалистов в области культуры и искусства, выросла на 75%. Также месяц назад на 75% повысилась заработная плата работников организаций в сфере культуры, имеющих статус "Национальный".

"Теперь мы планируем повысить заработную плату работникам организаций архивного дела", – сказал Даурен Абаев.

Кроме того, для учителей государственных организаций образования ввели систему доплат за проведение внеурочной спортивной подготовки детей в размере 100% от базового должностного оклада. Заработная плата работников специализированных школ и колледжей в области физической культуры и спорта также выросла на 25%.


Источник: informburo.kz
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