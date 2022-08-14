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Отменить вызов врача на дом предложили в Казахстане

Просмотров:772 Опубликовано: Сегодня, 07:55
Отменить вызов врача на дом предложили в Казахстане
Фото: prioritet03.ru
Казахстанский врач Елена Хегай поддержала идею отменить вызов медиков на дом, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Ulysmedia.kz.

Медик считает вызов врача на дом «неэффективной и бесполезной тратой времени».

«Я помню, как в интернатуре мы ходили на вызовы только парами, потому что в районе обслуживания клиники было много наркоманов и алкоголиков. Время, знания и навыки врача драгоценны для системы! А у нас ВОЗ и ныне там. Врача рассматривают как специалиста сферы обслуживания, типа маникюра на дому, – удобно», – пишет врач.

Специалист отмечает, что развитые страны уже отказываются от вызовов врача домой.

Если болен ребенок, то измерить температуру, давление, посчитать частоту дыхания, послушать и осмотреть его может и медицинская сестра, отмечает врач.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Foxy-Hell
 Ingul (Посетители) Сегодня, 12:09
Если человек хронически больной и требуется постоянное за ним наблюдение, то тоже ползти в поликлинику?
Или всех болеющих положить в больницы?
Мест не хватит, да и государству кормить их надо.
Короче - дурацкое предложение.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ирон
  • ЁмоЁ
  • Foxy-Hell
 glu-info (Посетители) Сегодня, 10:28
Время, знания и навыки врача драгоценны для системы!
Из перечисленного может только время и есть у наших врачей.Но вот навыки и знания вопрос сомнительный. Не наблюдается этого последнее время.

Цитата: БО
Человек с температурой должен тащиться в поликлинику ?
Почему нет? Мне так и было предложено зимой. Позвонил вызвать врача на дом, спросили температуру, было около 40.Сказали идите в клинику по месту прикрепления и бросили трубку.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Kain-Livesy
  • Ирон
  • OlegVak
  • Foxy-Hell
 БО (Посетители) Сегодня, 09:42
Человек с температурой должен тащиться в поликлинику ?
 
 

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