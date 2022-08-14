Отменить вызов врача на дом предложили в Казахстане

Казахстанский врач Елена Хегай поддержала идею отменить вызов медиков на дом, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Ulysmedia.kz.



Медик считает вызов врача на дом «неэффективной и бесполезной тратой времени».



«Я помню, как в интернатуре мы ходили на вызовы только парами, потому что в районе обслуживания клиники было много наркоманов и алкоголиков. Время, знания и навыки врача драгоценны для системы! А у нас ВОЗ и ныне там. Врача рассматривают как специалиста сферы обслуживания, типа маникюра на дому, – удобно», – пишет врач.



Специалист отмечает, что развитые страны уже отказываются от вызовов врача домой.



Если болен ребенок, то измерить температуру, давление, посчитать частоту дыхания, послушать и осмотреть его может и медицинская сестра, отмечает врач.