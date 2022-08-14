Скончался известный государственный деятель Балташ Турсумбаев

Скончался известный государственный и общественный деятель Балташ Турсумбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Об этом сообщила журналистка Жумабике Жунусова на своей странице в Facebook.



"Только что Серикбай Алибаев сообщил ужасную новость. Сегодня скончался Балташ Молдабаевич Турсумбаев..." - написала Жунусова.



Балташ Турсумбаев дважды занимал должность заместителя премьер-министра РК (1992-1993), (1998-1999).



Был секретарем совета безопасности РК (1995-1996) и чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Турецкой Республике (1996-1998).



Два года занимал должность главы Костанайской областной администрации (1993-1995).