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Как оспа обезьян передается от человека к человеку

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:07
Как оспа обезьян передается от человека к человеку
Фото: Zakon.kz
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК перечислил способы передачи заболевания, сообщает Zakon.kz.

Больные оспой обезьян могут передавать вирус в период ее симптоматического течения (обычно в течение двух-четырех недель). Оспой обезьян можно заразиться при тесном физическом контакте с человеком, у которого имеются симптомы заболевания. Особенно заразными являются сыпь и биологические жидкости (гной и кровь из очагов поражений на коже) и отслоившиеся корочки, – говорится в сообщении.

Отмечается, что также источниками заражения окружающих могут быть:

- постельное белье;

- полотенца;

- предметы обихода, в частности, столовые приборы и посуда инфицированного человека, которые загрязняются им вирусными частицами в процессе использования.

Кроме того, заразны язвы, нарывы и поражения слизистой в полости рта, в результате чего вирус может передаваться со слюной больного. Поэтому повышенный риск заражения угрожает людям, которые непосредственно взаимодействуют с инфекционными больными, в том числе медицинским работникам, домочадцам больных и их сексуальным партнерам.

Вирус может передаваться плоду во время беременности через плаценту, а также ребенку во время или после родов через контакт «кожа к коже».

Как уточняется, возможность передачи вируса бессимптомными носителями неясна.

На сегодняшний день зарегистрировано 35 218 случаев в 94 странах. В первую десятку входят:

США – 11 177,

Испания – 5719,

Германия – 3102,

Великобритания – 3017,

Франция – 2659,

Бразилия – 2465,

Канада – 1070,

Нидерланды – 1025,

Португалия – 770,

Перу – 654.

Пока известно лишь о 10 летальных случаях (Испания – два, Бразилия – два, Перу – один, Гана – один, Индия – один, Эквадор – один, Панама – один, Южная Корея – один).

На сегодня ни одного случаев заболевания с подозрением на оспу обезьян в Казахстане не зарегистрировано.

Особое внимание уделяется гражданам, прибывшим из стран Африки и других государств, где зарегистрированы завозные случаи этой инфекции. Список неблагополучных стран постоянно обновляется.


Источник: zakon.kz
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