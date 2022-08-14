Как оспа обезьян передается от человека к человеку

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК перечислил способы передачи заболевания, сообщает Zakon.kz.
Больные оспой обезьян могут передавать вирус в период ее симптоматического течения (обычно в течение двух-четырех недель). Оспой обезьян можно заразиться при тесном физическом контакте с человеком, у которого имеются симптомы заболевания. Особенно заразными являются сыпь и биологические жидкости (гной и кровь из очагов поражений на коже) и отслоившиеся корочки, – говорится в сообщении.
Отмечается, что также источниками заражения окружающих могут быть:
- постельное белье;
- полотенца;
- предметы обихода, в частности, столовые приборы и посуда инфицированного человека, которые загрязняются им вирусными частицами в процессе использования.
Кроме того, заразны язвы, нарывы и поражения слизистой в полости рта, в результате чего вирус может передаваться со слюной больного. Поэтому повышенный риск заражения угрожает людям, которые непосредственно взаимодействуют с инфекционными больными, в том числе медицинским работникам, домочадцам больных и их сексуальным партнерам.
Вирус может передаваться плоду во время беременности через плаценту, а также ребенку во время или после родов через контакт «кожа к коже».
Как уточняется, возможность передачи вируса бессимптомными носителями неясна.
На сегодняшний день зарегистрировано 35 218 случаев в 94 странах. В первую десятку входят:
США – 11 177,
Испания – 5719,
Германия – 3102,
Великобритания – 3017,
Франция – 2659,
Бразилия – 2465,
Канада – 1070,
Нидерланды – 1025,
Португалия – 770,
Перу – 654.
Пока известно лишь о 10 летальных случаях (Испания – два, Бразилия – два, Перу – один, Гана – один, Индия – один, Эквадор – один, Панама – один, Южная Корея – один).
На сегодня ни одного случаев заболевания с подозрением на оспу обезьян в Казахстане не зарегистрировано.
Особое внимание уделяется гражданам, прибывшим из стран Африки и других государств, где зарегистрированы завозные случаи этой инфекции. Список неблагополучных стран постоянно обновляется.
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