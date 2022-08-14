«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 14 Августа
+30...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.01 KZT
  • €1 = 490.15 KZT
  • 1 RUB = 7.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Премьер-министр высказался о ценах на школьную форму в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:29
Премьер-министр высказался о ценах на школьную форму в Казахстане
Фото из открытых источников
Премьер-министр Алихан Смаилов высказался о ценах на школьную форму в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Совсем скоро наступит новый учебный год, а это значит, что перед родителями традиционно возникает необходимость покупки школьной формы, обуви и канцелярских принадлежностей. При этом одним из самых чувствительных моментов в этом вопросе является их удорожание. Конечно, на ценообразование влияет стоимость мировой логистики, сырья и услуг, но вместе с тем в распоряжении Правительства и акиматов есть механизмы, которые позволят финансово смягчить предшкольный закуп для казахстанцев", - написал Смаилов в своем Facebook.

Премьер-министр отметил, что им поручено принять ряд срочных мер.

"Во-первых, для удержания цен на школьную форму – Мининдустрии совместно с НПП "Атамекен" и акиматами проведут переговоры с представителями Ассоциации легкой промышленности, крупных швейных цехов и ателье;
Во-вторых, Минторговли совместно с НПП "Атамекен" и акиматами отработают вопросы удержания цен на канцтовары, ранцы, обувь и другие школьные принадлежности с крупными торговыми центрами и рынками;
В-третьих, акиматами совместно с НПП "Атамекен" будут организованы школьные ярмарки по сниженным ценам в областных и районных центрах, городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также выезд школьных автолавок в отдаленные села;
В-четвертых, акиматы закрепят за малообеспеченными семьями госорганы и бизнес-структуры для оказания адресной помощи;
В-пятых, на сегодняшний день не все регионы выделили средства в фонд "Всеобуча" для поддержки нуждающихся семей. Поэтому акимам поручено обеспечить финансирование данного проекта в необходимом объеме", - сообщил Алихан Смаилов.

В заключение он отметил, что ознакомился с ходом строительства общеобразовательной школы в густонаселенном районе столицы Есиль, которое решит проблему сразу нескольких переполненных школ столицы.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика