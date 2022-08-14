Премьер-министр высказался о ценах на школьную форму в Казахстане

Премьер-министр Алихан Смаилов высказался о ценах на школьную форму в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Совсем скоро наступит новый учебный год, а это значит, что перед родителями традиционно возникает необходимость покупки школьной формы, обуви и канцелярских принадлежностей. При этом одним из самых чувствительных моментов в этом вопросе является их удорожание. Конечно, на ценообразование влияет стоимость мировой логистики, сырья и услуг, но вместе с тем в распоряжении Правительства и акиматов есть механизмы, которые позволят финансово смягчить предшкольный закуп для казахстанцев", - написал Смаилов в своем Facebook.
Премьер-министр отметил, что им поручено принять ряд срочных мер.
"Во-первых, для удержания цен на школьную форму – Мининдустрии совместно с НПП "Атамекен" и акиматами проведут переговоры с представителями Ассоциации легкой промышленности, крупных швейных цехов и ателье; Во-вторых, Минторговли совместно с НПП "Атамекен" и акиматами отработают вопросы удержания цен на канцтовары, ранцы, обувь и другие школьные принадлежности с крупными торговыми центрами и рынками; В-третьих, акиматами совместно с НПП "Атамекен" будут организованы школьные ярмарки по сниженным ценам в областных и районных центрах, городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также выезд школьных автолавок в отдаленные села; В-четвертых, акиматы закрепят за малообеспеченными семьями госорганы и бизнес-структуры для оказания адресной помощи; В-пятых, на сегодняшний день не все регионы выделили средства в фонд "Всеобуча" для поддержки нуждающихся семей. Поэтому акимам поручено обеспечить финансирование данного проекта в необходимом объеме", - сообщил Алихан Смаилов.
В заключение он отметил, что ознакомился с ходом строительства общеобразовательной школы в густонаселенном районе столицы Есиль, которое решит проблему сразу нескольких переполненных школ столицы.
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