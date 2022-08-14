Взрыв в Акмолинской области: один человек погиб, двое пострадали

Один человек погиб, двое пострадали после взрыва неизвестного вещества в Акмолинской области. Об этом рассказали в Департаменте по ЧС региона, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как рассказали в пресс-службе ДЧС, в Акмолинской области погиб мужчина при взрыве неизвестного вещества."Сегодня, 14 августа, в Целиноградском районе в селе Тайтобе на территории частного жилого дома, при сортировке привезенного угля произошел взрыв неизвестного предмета без последующего разрушения, в результате на месте погиб хозяин дома 1981 года рождения, с колото-резанными ранами госпитализированы в больницу №2 Нур-Султана брат хозяина - мужчина 1977 года рождения и несовершеннолетний сын брата 2018 года рождения", - сообщили в ведомстве.На данное время сотрудниками полиции проводятся следственные оперативные мероприятия.Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что произошел хлопок газовоздушной смеси, это была предварительная информация которая позже не подтвердилась.