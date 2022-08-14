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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сильная жара ожидается на территории Казахстана

Просмотров:332 Опубликовано: Сегодня, 18:04
Сильная жара ожидается на территории Казахстана
Фото из открытых источников
Штормовое предупреждение объявлено в Алматы и семи областях Казахстана на 15 августа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Казгидромет.

Днем на большей части Алматинской области ожидается сильная жара 35 градусов. Ветер северо-восточный, днем на севере, в горных и предгорных районах области порывы 17-22 метра в секунду. В Алматы 15 августа днем ожидается сильная жара 35 градусов.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, в центре Актюбинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. На западе области сохраняется сильная жара 35-36 градусов. В Актобе ожидается ветер восточный, днем порывы 16 метров в секунду.

На большей части Мангистауской области сохранится сильная жара 40 градусов. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Конаеве днем ожидается сильная жара 35 градусов.

В Бескарагайском районе Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Улытауской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.


Источник: Tengrinews.kz
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