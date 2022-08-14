Необычный инцидент в полиции Павлодара: история осталась загадкой

Павлодарские полицейские не смогли выяснить, кто и зачем выбросил служебные документы в урну уборной полицейского ведомства. Расследование правоохранителей не дало результата. Об этом в ответ на официальный запрос корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.



В апреле этого года адвокат Назерке Ризабекова из Алматы опубликовала пост в Facebook, в котором рассказала, что обнаружила в урне туалета одного из павлодарских управлений полиции процессуальные документы. К публикации Ризабекова приложила фото туалетной урны, заполненной мятыми листами формата А4, на которых отчетливо видны фамилии людей, номера телефонов, данные родителей некоего пропавшего несовершеннолетнего. При этом в уборной не было туалетной бумаги. В публикации адвокат обратилась к Департаменту полиции Павлодарской области и Министерству внутренних дел республики с просьбой обеспечить туалетной бумагой управление полиции и привлечь к дисциплинарной ответственности тех, кто выбросил служебные документы в уборную, за разглашение данных досудебного расследования.



"По данному факту проведена проверка, по заключению которой установить сотрудника, совершившего проступок, не представилось возможным. Просмотр видеокамер не дал результатов, так как срок хранения видеозаписей не более 30 суток", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.



Как сообщалось, адвокат указывала, что служебные документы в уборной павлодарской полиции видела за два месяца до того, как написала пост.



Напомним, сразу после публикации адвоката главный полицейский области Василий Скляр сообщил о начале служебного расследования. При этом в ведомстве отмечали, что на фото не секретные документы, а обычные справки. Но это не снимало ответственность с тех, кто решил выбросить негодные служебные бумаги в уборную или использовать их вместо туалетной бумаги. Вся ненужная документация подлежит уничтожению.