В Вашингтоне мужчина протаранил на автомобиле ограждения у Капитолия и застрелился

Мужчина протаранил на автомобиле ограждения возле здания Конгресса США в Вашингтоне, сделал несколько выстрелов в воздух, после чего покончил с собой, передает dw.com.



Неизвестный въехал на своем автомобиле в оцепление, вышел, поджег автомобиль (это предварительная версия) и застрелился.



Сотрудники правоохранительных органов, услышав звуки выстрелов, незамедлительно отреагировали и попробовали подойти к мужчине, однако он застрелился. Пострадавших нет. В работе Конгресса США — летняя пауза, в здании практически нет сотрудников.



Расследование взяло на себя управление полиции округа Колумбия. Личность нападавшего и его мотивы устанавливаются.



Атака произошла в тот момент, когда правоохранительные органы по всей стране сталкиваются с растущим числом угроз, а федеральные чиновники предупредили о возможности нападений с применением насилия на правительственные здания, уточнило агентство AP.



Рост напряженности отмечен на фоне обыска Федерального бюро расследований (ФБР) в поместье бывшего президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида).



Нападение напоминает инцидент с наездом на автомобиле на двух сотрудников полиции Капитолия в апреле 2021 года.