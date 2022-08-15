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В Вашингтоне мужчина протаранил на автомобиле ограждения у Капитолия и застрелился

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:49
В Вашингтоне мужчина протаранил на автомобиле ограждения у Капитолия и застрелился
Фото из открытых источников
Мужчина протаранил на автомобиле ограждения возле здания Конгресса США в Вашингтоне, сделал несколько выстрелов в воздух, после чего покончил с собой, передает dw.com.

Неизвестный въехал на своем автомобиле в оцепление, вышел, поджег автомобиль (это предварительная версия) и застрелился.

Сотрудники правоохранительных органов, услышав звуки выстрелов, незамедлительно отреагировали и попробовали подойти к мужчине, однако он застрелился. Пострадавших нет. В работе Конгресса США — летняя пауза, в здании практически нет сотрудников.

Расследование взяло на себя управление полиции округа Колумбия. Личность нападавшего и его мотивы устанавливаются.

Атака произошла в тот момент, когда правоохранительные органы по всей стране сталкиваются с растущим числом угроз, а федеральные чиновники предупредили о возможности нападений с применением насилия на правительственные здания, уточнило агентство AP.

Рост напряженности отмечен на фоне обыска Федерального бюро расследований (ФБР) в поместье бывшего президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Нападение напоминает инцидент с наездом на автомобиле на двух сотрудников полиции Капитолия в апреле 2021 года.


Источник: newtimes.kz
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