Без прав, госномеров и под наркотиками: погоня за авто попала на видео в Атырау

В Атырау полицейские устроили погоню за автомобилем без госномеров. Как выяснилось, мужчина за рулем не имел водительских прав и был под воздействием наркотиков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.13 августа вечером сотрудники патрульной полиции Атырау во время дежурства заметили и намеревались остановить автомобиль ВАЗ с тонированными стеклами без государственного регистрационного номерного знака на пересечении Бейбарыс – Молдагулова.Однако водитель не подчинился законному требованию сотрудников полиции и пытался скрыться. Полицейские смогли задержать его на улице Махамбета.Выяснилось, что автомашиной управлял 33-летний житель Атырау. В ходе проверки установлено, что водитель не имел права управления транспортным средством и находился в состоянии наркотического опьянения.В отношении мужчины составлены административные протоколы:- по части 6 статьи 608 КоАП "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического, психотропного, токсикоманического опьянения";- части 2 статьи 590 КоАП "Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков или после запрещения использования или не зарегистрированным в установленном порядке";- части 1 статьи 613 КоАП "Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел".Транспортное средство припарковано на специальной стоянке.