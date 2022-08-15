Без прав, госномеров и под наркотиками: погоня за авто попала на видео в Атырау

В Атырау полицейские устроили погоню за автомобилем без госномеров. Как выяснилось, мужчина за рулем не имел водительских прав и был под воздействием наркотиков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
13 августа вечером сотрудники патрульной полиции Атырау во время дежурства заметили и намеревались остановить автомобиль ВАЗ с тонированными стеклами без государственного регистрационного номерного знака на пересечении Бейбарыс – Молдагулова.
Однако водитель не подчинился законному требованию сотрудников полиции и пытался скрыться. Полицейские смогли задержать его на улице Махамбета.
Выяснилось, что автомашиной управлял 33-летний житель Атырау. В ходе проверки установлено, что водитель не имел права управления транспортным средством и находился в состоянии наркотического опьянения.
В отношении мужчины составлены административные протоколы:
- по части 6 статьи 608 КоАП "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического, психотропного, токсикоманического опьянения"; - части 2 статьи 590 КоАП "Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков или после запрещения использования или не зарегистрированным в установленном порядке"; - части 1 статьи 613 КоАП "Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел".
Транспортное средство припарковано на специальной стоянке.
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