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Различия в сборке Toyota Prado для Казахстана и России показал блогер

Просмотров:1244 Опубликовано: Сегодня, 08:49
Различия в сборке Toyota Prado для Казахстана и России показал блогер
Фото: Tengrinews.kz
Автомобильный блогер и обозреватель YouTube-канала "Клубный сервис" Илья Свиридов показал различия в сборке Toyota Land Cruiser Prado для двух стран - Казахстана и России, передает Tengrinews.kz.

В очередной обзор блогера попал новый казахстанский Toyota Land Cruiser Prado 150 с бензиновым "атмосферником". Машина с объемом 2,7 литра идет в комплектации с кожаным салоном и линзованной оптикой. Сообщается, что желающие купить такой автомобиль могут сэкономить три миллиона рублей (23 миллиона тенге - прим.) относительно предложений дилеров, если доставят машину по схеме параллельного импорта.

Данный Toyota Land Cruiser Prado из Казахстана после оформления всех документов обошелся покупателю в 5,6 миллиона рублей (43 миллиона тенге - прим.). Однако видеообзор показал, что для нашей страны эти внедорожники собирают по-другому. Так, в машинах отличаются проводка, шумоизоляция, системы кондиционирования и отопления.

Также Toyota для Казахстана лишена антикоррозионной обработки. Кроме того, у казахстанских внедорожников нет виброизоляции на полу, в арках и дверях. Однако основное отличие, как указывает автор, заключается в отсутствии воздуховодов в центральной части салона. Поэтому поток воздуха, как правило, никуда не уходит.

В остальном Toyota Land Cruiser Prado для Казахстана и России идентичны, заявляет автор.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Око (Посетители) Сегодня, 10:46
ага. Покажите ещё разность ценников за тойоту в Казахстане и в России.

всё вижу
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 10:25
Для Казахстана или для ОАЭ? Где конкретика...
 
 

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