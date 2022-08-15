Различия в сборке Toyota Prado для Казахстана и России показал блогер

Автомобильный блогер и обозреватель YouTube-канала "Клубный сервис" Илья Свиридов показал различия в сборке Toyota Land Cruiser Prado для двух стран - Казахстана и России, передает Tengrinews.kz.
В очередной обзор блогера попал новый казахстанский Toyota Land Cruiser Prado 150 с бензиновым "атмосферником". Машина с объемом 2,7 литра идет в комплектации с кожаным салоном и линзованной оптикой. Сообщается, что желающие купить такой автомобиль могут сэкономить три миллиона рублей (23 миллиона тенге - прим.) относительно предложений дилеров, если доставят машину по схеме параллельного импорта.
Данный Toyota Land Cruiser Prado из Казахстана после оформления всех документов обошелся покупателю в 5,6 миллиона рублей (43 миллиона тенге - прим.). Однако видеообзор показал, что для нашей страны эти внедорожники собирают по-другому. Так, в машинах отличаются проводка, шумоизоляция, системы кондиционирования и отопления.
Также Toyota для Казахстана лишена антикоррозионной обработки. Кроме того, у казахстанских внедорожников нет виброизоляции на полу, в арках и дверях. Однако основное отличие, как указывает автор, заключается в отсутствии воздуховодов в центральной части салона. Поэтому поток воздуха, как правило, никуда не уходит.
В остальном Toyota Land Cruiser Prado для Казахстана и России идентичны, заявляет автор.
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