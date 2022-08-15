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Средний размер пенсии сократился в Казахстане

Просмотров:375 Опубликовано: Сегодня, 10:58
Средний размер пенсии сократился в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана назвало среднюю пенсию в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

По данным Минтруда, за 7 месяцев 2022 года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 1,7 триллиона тенге. В июле 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 243,3 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии - 73,9 миллиарда тенге, солидарной пенсии – 169,4 миллиарда тенге.

"По состоянию на 1 августа 2022 года численность пенсионеров составляет 2 миллиона 247 тысяч человек. Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 августа 2022 года составил 109 156 тенге", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле средний размер пенсионных выплат с учетом базовой пенсионной выплаты составлял 117 469 тенге.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 12:41
В любом раскладе такие увеличения пенсии не догоняют рост цен на продовольствие и лекарство, что в первую очередь необходимо пенсионерам.
По покупательной способности пенсии каждый год все меньше.
 
 

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