«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 15 Августа
+30...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.01 KZT
  • €1 = 490.15 KZT
  • 1 RUB = 7.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Чипирование людей - Илон Маск назвал плюсы

Просмотров:102 Опубликовано: Сегодня, 12:05
Чипирование людей - Илон Маск назвал плюсы
Фото: Facebook/Elon Musk
Американский миллиардер Илон Маск объяснил, почему необходимо чипировать людей, сообщает Zakon.kz.

В журнала Chinе Cyberspace Илон Маск рассказал, что вживление чипов в мозг человека может помочь людям с ограниченными возможностями.

По его словам, нейронные чипы Neuralink на данном этапе помогают в индивидуальном порядке людям, получившим серьезные травмы.

В качестве примера он рассказал о попавшем в ДТП на мотоцикле 25-летнем молодом человеке, который теперь не может самостоятельно есть.

Илон Маск объяснил, что в этом случае чип будет запрограммирован на лечение или облегчение черепно-мозговых травм.

Новая технология также может помочь восстановить двигательные функции конечностей людям с травмами позвоночника. Кроме того, ее можно будет использовать для лечения расстройств психики. Чипы также помогут парализованным людям использовать свой мозг для работы с компьютерами и смартфонами.

- С развитием нейрокомпьютерного интерфейса в долгосрочной перспективе эта технология позволит расширить каналы связи между внешним миром и мозгом человека, получить доступ к другим областям мозга и новым нейронным данным, - рассказал Илон Маск.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика