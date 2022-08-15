37 тысяч тенге на подготовку к школе: кто сможет получить помощь

АЛМАТЫ, 15 авг — Sputnik. Сообщения в Сети касательно выделения помощи школьникам прокомментировали в комитете по охране прав детей министерства просвещения Казахстана. В ведомстве отметили, что родители могут получить помощь через фонд всеобуча на каждого ребенка по 37 389 тенге.



"Ранее в СМИ появилась информация о том, что, по сообщениям некоторых многодетных родителей из Жамбылской области, для покупки школьной формы и канцтоваров местные исполнительные органы выделяют по 32 500 тенге, и только на одного ребенка. Комитет по охране прав детей сообщает, что в соответствии с действующим законодательством социально уязвимые семьи должны получить помощь через фонд всеобуча на каждого школьника в семье. Более того, данная сумма для каждого нуждающегося должна составлять не менее 37 389 тенге", – говорится в сообщении.



В комитете подчеркнули, что акиматы могут увеличить сумму помощи, но не имеют права уменьшать. Некоторые акиматы уже выделяют сумму больше минимальной.



Финансирование школ, в том числе и поддержка школьников, осуществляется акиматами. В этом году эту помощь в размере не менее 37 389 тенге получат более 440 тыс детей.



Раньше сумма помощи за счет всеобуча варьировалась от 17 до 37 тыс. тенге. Также закупом школьных принадлежностей занимались сотрудники акиматов. Однако родители школьников жаловались на неправильно подобранные размеры и качество школьной формы.



"Учитывая пожелания многодетных матерей, инициированы изменения в правила оказания помощи социально уязвимым детям. Поправки приняты для того, чтобы родители напрямую получали деньги на карточный счет и могли самостоятельно выбрать школьную форму, обувь и канцтовары для каждого ребенка", – уточнили в комитете по охране прав детей.



Отметим, правом на получение помощи из фонда "Всеобуч" обладают:



- получатели адресной социальной помощи (АСП);

- семьи, не получающие АСП, но имеющие доход на одного члена ниже прожиточного минимума;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без родительского попечения;

- пострадавшие от чрезвычайных ситуаций;

- иные категории учащихся, которые определяются коллегиальным органом школы.



Чтобы получить материальную поддержку, необходимо обратиться в отдел образования по месту прописки.