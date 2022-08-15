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"Казахский Роналдиньо" выиграл серебро на чемпионате мира по фристайлу

Просмотров:245 Опубликовано: Сегодня, 14:03
"Казахский Роналдиньо" выиграл серебро на чемпионате мира по фристайлу
Фото из открытых источников
Казахстанец Айболат Кубашев выиграл серебро на чемпионате мира по футбольному фристайлу в Праге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Турнир Super Ball World Open проходил в столице Чехии с 8 по 15 августа. В соревнованиях приняли участие 250 фристайлистов из 47 стран. Спортсмены состязались в трех категориях: высшая, средняя и начинающая. Единственный представитель из Казахстана Айболат Кубашев показал мастерство в средней, где он уступил лишь в финале участнику из Финляндии.

"Все прошло отлично, хотя, конечно, соревнования не бывают легкими. Это была волнительная неделя. Соперники все очень сильные, но мне удалось занять второе место. Это моя первая медаль на этом турнире, хотя я ежегодно приезжаю сюда на чемпионат мира. Эта медаль теперь войдет в историю казахстанского фристайла как первая, завоеванная нашими спортсменами на столь крупном турнире", - поделился 24-летний Айболат Кубашев.



В прошлом Кубашев становился призером международных и республиканских турниров по футбольному фристайлу.

"Жаль, что областное Управление спорта в Уральске не поддерживает таких спортсменов, как я. Нам приходится за свой счет выезжать на международные соревнования. А каждая поездка требует вложений. В этот раз у меня ушло около 600 тысяч тенге. Но я сам себе очередной раз доказываю, что могу все сделать сам", - подытожил спортсмен.

Про Айболата Кубашева мы писали в 2017 году. Тогда в соцсетях парня окрестили местным Роналдиньо после его роликов с футбольным фристайлом.


Источник: Tengrinews.kz
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