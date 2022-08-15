На рассылку об отмене классов с русским языком обучения ответили в Министерстве просвещения

В Министерстве просвещения ответили на рассылку о возможном закрытии классов с русским языком обучения, передает Tengrinews.kz.



Разъяснения появились на сайте Stopfake.kz. Ранее в некоторых СМИ и соцсетях появилась информация о том, за 6-7 лет в казахстанских школах отменят классы с русским языком обучения.



Распространяемую информацию об отмене классов с русским языком обучения уже опровергли в Министерстве просвещения.



"Данная информация не соответствует действительности. Как в классах с казахским языком обучения, так и в классах с русским языком обучения, русский язык продолжает изучаться в прежнем режиме, иных планов нет", - сообщила первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова.



Издание Stopfake.kz поясняет, что около двух лет назад в эфире "Информбюро" 31 канала вышел материал под названием "У русских школ в Казахстане нет будущего?". Тогда за основу была взята публикация в СМИ с высказыванием мнения директора столичной гимназии № 90 Аятжана Ахметжанулы.



"В сюжете обсуждали тенденции в сфере среднего образования. Речь также шла о снижении числа учеников в русскоязычных школах. Директор гимназии высказал свое личное мнение о том, что оставшиеся ученики в будущем рискуют стать неконкурентоспособными, и призвал родителей отдавать детей в казахские школы, чтобы они активно изучали государственный язык.



В сюжете также было представлено мнение другого эксперта Натальи Дрейт, вице-президента Казахской лиги экспертов образования. Она говорила о том, что и русские, и казахские школы переполнены, проблема заключается в нехватке учителей, и эту ситуацию должен изменить закон о статусе педагогов. Этот материал сейчас активно распространяется в пабликах, но его преподносят в другом ключе, намеренно искажая суть материала", - цитирует Stopfake.kz представителя 31 канала.