Головкин уличил Канело в жульничестве

Чемпион мира по версиям WBA и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин сомневается, что мексиканец Сауль Канело Альварес завоевал все свои боксерские регалии без использования запрещенных препаратов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.



Их трилогия состоится 17 сентября в Лас-Вегасе, где они встречались в 2017 и 2018 годах. Первый бой не выявил сильнейшего, а второй судейским решением выиграл Альварес.



"Я не тот человек, который будет преуменьшать достижения какого-то спортсмена, и Канело многого добился. Но есть некоторые вопросы насчет того, как он это сделал и что для этого использовал.



Я не говорю о чем-то просто потому, что придумал это. Есть результаты из лаборатории. Врач сказал, что были результаты исследования воды. Когда меня спросили, я ответил: "Да, я верю, что он жульничал". Если кому-то в их команде не понравились мои слова, то это их проблемы", - цитирует Головкина Fightnews.info.



Напомним, что Канело попался на допинге перед вторым боем с Головкиным. В его допинг-пробе обнаружили незначительное количество кленбутерола. Команда мексиканца это объясняла тем, что запрещенное вещество могло попасть в организм Альвареса вместе с зараженным мясом, что и ранее случалось с десятками мексиканских спортсменов. Боксера дисквалифицировали на шесть месяцев.