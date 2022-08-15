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Бахыт Султанов освобожден от должности

Просмотров:407 Опубликовано: Сегодня, 17:31
Бахыт Султанов освобожден от должности
Бахыт Султанов. Фото:gov.kz
Бахыт Султанов освобожден от занимаемой должности, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Главы государства.

"Указом Главы государства Султанов Бахыт Турлыханович освобожден от должности заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

В июле этого года на расширенном заседании правительства Президент Касым-Жомарт Токаев объявил выговоры заместителю премьер-министра - министру торговли и интеграции Бахыту Султанову и министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву. Глава государства, в частности, резко отреагировал на ситуацию с дефицитом сахара в стране.

Позже Бахыт Султанов рассказал о проводимой работе и планах после выговора от Президента.

Бахыту Султанову 51 год, он окончил Казахский национальный технический университет и Казахскую государственную академию управления. Инженер-электрик, экономист.

С июня 2003-го по февраль 2006 года являлся вице-министром экономики и бюджетного планирования Казахстана. Затем работал председателем Агентства по статистике республики. С января по август 2007 года занимал пост вице-министра финансов, а с 10 августа 2007 года возглавил Министерство экономики и бюджетного планирования страны.

С 2010 года указом Главы государства назначен помощником Президента Казахстана. 21 января 2012 года Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении Бахыта Султанова на должность заместителя руководителя Администрации Президента Казахстана. Стал министром финансов в ноябре 2013 года.

С ноября 2013 по 11 сентября 2018 года был заместителем премьер-министра и министр финансов республики. В период с сентября 2018 года по июнь 2019 года занимал должность акима столицы. После чего стал министром торговли и интеграции.

В январе 2022 года был назначен заместителем премьер-министра Казахстана - министром торговли и интеграции.


Источник: Tengrinews.kz
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