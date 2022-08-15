Бахыт Султанов освобожден от должности

Бахыт Султанов освобожден от занимаемой должности, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Главы государства.



"Указом Главы государства Султанов Бахыт Турлыханович освобожден от должности заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Республики Казахстан", - говорится в сообщении.



В июле этого года на расширенном заседании правительства Президент Касым-Жомарт Токаев объявил выговоры заместителю премьер-министра - министру торговли и интеграции Бахыту Султанову и министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву. Глава государства, в частности, резко отреагировал на ситуацию с дефицитом сахара в стране.



Позже Бахыт Султанов рассказал о проводимой работе и планах после выговора от Президента.



Бахыту Султанову 51 год, он окончил Казахский национальный технический университет и Казахскую государственную академию управления. Инженер-электрик, экономист.



С июня 2003-го по февраль 2006 года являлся вице-министром экономики и бюджетного планирования Казахстана. Затем работал председателем Агентства по статистике республики. С января по август 2007 года занимал пост вице-министра финансов, а с 10 августа 2007 года возглавил Министерство экономики и бюджетного планирования страны.



С 2010 года указом Главы государства назначен помощником Президента Казахстана. 21 января 2012 года Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении Бахыта Султанова на должность заместителя руководителя Администрации Президента Казахстана. Стал министром финансов в ноябре 2013 года.



С ноября 2013 по 11 сентября 2018 года был заместителем премьер-министра и министр финансов республики. В период с сентября 2018 года по июнь 2019 года занимал должность акима столицы. После чего стал министром торговли и интеграции.



В январе 2022 года был назначен заместителем премьер-министра Казахстана - министром торговли и интеграции.