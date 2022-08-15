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Активистка получила 3 года ограничения свободы за фейки во время январских событий

Просмотров:227 Опубликовано: Сегодня, 19:40
Активистка получила 3 года ограничения свободы за фейки во время январских событий
Фото из открытых источников
12 августа Айя Садвакасова приговорена Шортандинским районным судом Акмолинской области к трем годам ограничения свободы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на казахстанское бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ).

Женщину обвиняли в «распространении заведомо ложной информации» и «участии в запрещенной организации».

Как пояснили в суде, Айя Садвакасова распространила аудиосообщение о методах подавления протестов и беспорядков во время январский событий. Последовавший обыск выявил второе дело, поскольку следователь следственного управления департамента полиции Акмолинской области посчитал, что в ноутбуке и компьютере женщины «содержатся признаки участия в деятельности экстремистских организаций ДВК и «Коше партиясы».

Неделей ранее женщину из-под домашнего ареста переместили на два месяца в следственный изолятор.

По обеим статьям УК РК 274 и 405 судья посчитала, что «вина» полностью доказана и вынесла приговор – три года ограничения свободы с освобождением в зале суда.

Напомним, 2 января жители Жанаозена вышли на протест и потребовали снижения цен на газ. Жители нескольких регионов поддержали митингующих, в том числе алматинцы.

6 января Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в Казахстане чрезвычайного положения на период с 5 по 19 января 2022 года.

В этот же день в Алматы начали проводить антитеррористическую спецоперацию. В комендатуре города сообщили, что «радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу».

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что во время январских событий в стране погибло 230 человек.

Также стало известно, что общий ущерб от массовых беспорядков в Казахстане составил 30 млрд тенге.


Источник: newtimes.kz
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