Активистка получила 3 года ограничения свободы за фейки во время январских событий

12 августа Айя Садвакасова приговорена Шортандинским районным судом Акмолинской области к трем годам ограничения свободы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на казахстанское бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ).
Женщину обвиняли в «распространении заведомо ложной информации» и «участии в запрещенной организации».
Как пояснили в суде, Айя Садвакасова распространила аудиосообщение о методах подавления протестов и беспорядков во время январский событий. Последовавший обыск выявил второе дело, поскольку следователь следственного управления департамента полиции Акмолинской области посчитал, что в ноутбуке и компьютере женщины «содержатся признаки участия в деятельности экстремистских организаций ДВК и «Коше партиясы».
Неделей ранее женщину из-под домашнего ареста переместили на два месяца в следственный изолятор.
По обеим статьям УК РК 274 и 405 судья посчитала, что «вина» полностью доказана и вынесла приговор – три года ограничения свободы с освобождением в зале суда.
Напомним, 2 января жители Жанаозена вышли на протест и потребовали снижения цен на газ. Жители нескольких регионов поддержали митингующих, в том числе алматинцы.
6 января Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в Казахстане чрезвычайного положения на период с 5 по 19 января 2022 года.
В этот же день в Алматы начали проводить антитеррористическую спецоперацию. В комендатуре города сообщили, что «радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу».
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что во время январских событий в стране погибло 230 человек.
Также стало известно, что общий ущерб от массовых беспорядков в Казахстане составил 30 млрд тенге.
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