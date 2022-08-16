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Кому поставляет топливо румынская «дочка» «КазМунайГаза»?

Просмотров:480 Опубликовано: Сегодня, 09:06
Кому поставляет топливо румынская «дочка» «КазМунайГаза»?
Иллюстративное фото
«Группа «KMG International» не имела трудностей в обеспечении нефтью из порта Новороссийск с января по июль этого года. В порту имеются два терминала – морской и наземный, оба обеспечивают поставку казахстанской нефти, поступающей по трубопроводным системам Тенгиз – Новороссийск и Атырау – Самара – Новороссийск, в Черном море. Доля нефти КТК в рецептурах производства нефтепродуктов на НПЗ «Petromidia» является низкой в сравнении с другими используемыми на текущий момент сортами («KEBCO» – «Urals», «Сибирская легкая»)», – сообщили Forbes.kz в национальной компании «КазМунайГаз».

Напомним, в этом году с трубопроводной системой Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которой экспортируется примерно 80% казахстанской нефти, не раз возникали проблемы. В конце марта сильным штормом повредило два из трех выносных причальных устройств (ВПУ-3 и ВПУ-2), их эксплуатацию приостанавливали. Позже, в июне, МЧС России проводило работы по дообследованию подводных потенциально опасных предметов в акватории ВПУ-1 и ВПУ-2. В результате 27 июня в зоне безопасности ВПУ-2 был идентифицирован ВОП – глубоководный минный защитник модификации 1943 года с ориентировочным весом взрывчатого вещества 8,8 кг (его уничтожили 29 июня). В июле работу АО «КТК-Р» чуть было не приостановили на 30 суток по решению Приморского районного суда Новороссийска из-за выявленных Ространснадзором нескольких документарных нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти. Позже это наказание изменили на штраф в размере 200 тыс. рублей.

По предоставленным НК «КазМунайГаз» в ответ на запрос Forbes.kz данным, за последние пять лет, с 2017 по 2021 год, из ресурсов КМГ в KMG International поставлено более 55 млн тонн сырой нефти: 12,9 млн тонн – на переработку для НПЗ «Petromidia», входящего в состав группы «KMG International» (завод находится в Нэводари по побережье Черного моря – F) и 42,6 млн тонн – на перепродажу. При этом 10,4 млн тонн НПЗ «Petromidia» получил на переработку от третьих сторон.

В разрезе происхождения нефти доля казахстанских сортов, поставляемых на НПЗ «Petromidia», является преобладающей. Кроме того, как сообщили КМГ, в зависимости от доступности, цен на сырье, логистических затрат, а также рецептуры и целевых производственных выходов дополнительно к нефти из Казахстана от случая к случаю закупаются другие типы нефти из таких стран, как Россия, Ирак, Азербайджан, Туркменистан, Оман, Нигерия, Гана, Грузия и Ливия.

В этом году в период с 11 марта по 3 апреля НПЗ «Petromidia» останавливали для проведения плановых работ по техобслуживанию и замене катализаторов на производственных объектах. С учетом этого, говорится в ответе нацкомпании, в I квартале на заводе было переработано около 800 тыс. тонн нефти (80% переработанного сырья – это казахстанская нефть).

В пресс-релизе KMG International, опубликованном 12 августа, приводятся данные за первое полугодие этого года: на НПЗ переработано на 15% меньше сырья, чем в аналогичном периоде прошлого года – 2,31 млн тонн против 2,73 млн тонн. Договорные обязательства по поставкам нефтепродуктов в период технологической остановки обеспечивались за счет собственных запасов или при поддержке трейдингового подразделения группы – KMG Trading.

В КМГ также ответили на вопрос, направлялись ли на нужды украинской армии нефтепродукты, произведенные на НПЗ дочерней компании. «Текущие события в регионе не повлияли на формат бизнеса НПЗ «Petromidia». НПЗ в приоритетном порядке поставляет нефтепродукты в страны, в которых KMG International владеет автозаправочными сетями и эксплуатирует их (Румыния, Болгария, Молдова и Грузия), включая оптовые поставки на экспорт», – говорится в ответе. Традиционные партнеры компании в Черноморском регионе, с которыми у нее имеются договорные обязательства, – Турция, Сербия, Греция.

В первом полугодии этого года, согласно данным, обозначенным в пресс-релизе KMGI, НПЗ произвел 605 тыс. тонн бензина (701 тыс. тонн годом ранее) и 1197 тыс. тонн дизельного топлива и авиакеросина (1378 тыс. тонн в первом полугодии прошлого года). На внутреннем рынке в январе-июне этого года было продано 1079 тыс. тонн топлива (1222 тыс. тонн годом ранее), на экспорт поставлено 592 тыс. тонн (742 тыс. тонн годом ранее).

В КМГ подчеркнули, что нацкомпания осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с международными правовыми нормами, законодательством Республики Казахстан и тех стран, на территории которых ведет деятельность.


Источник: forbes.kz
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