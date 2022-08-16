В Москве передали останки погибшего во время ВОВ солдата. Его потомков пока не нашли

Российские поисковики связались с общественным объединением Atamnyn Amanaty, чтобы найти родных бойца, но пока никто не отозвался.



В Москве в посольстве Казахстана в России прошла передача останков погибшего в годы Великой Отечественной войны казахстанского солдата Калея Дузбаева, сообщает сайт посольства.



Останки бойца были найдены 9 июля 2022 года поисковым отрядом "Заслон" в Тосненском районе Ленинградской области. Благодаря сохранившемуся бланку в солдатском медальоне установили личность бойца – это Калей Дузбаев, 1902 года рождения, уроженец Западно-Казахстанской области.



Российские поисковики попытались через общественное объединение "Atamnyn Amanaty" разыскать родных солдата, но никто не отозвался.



Останки солдата перезахоронят в Казахстане, на родине Калея Дузбаева, со всеми почестями.



Представитель организации "Поисковое движение России" Дмитрий Федосов выразил надежду, что родственники Калея Дузбаева всё же найдутся и смогут посетить его могилу.



Председатель правления "Atamnyn Amanaty" Мурат Молдагалиев рассказал, что сейчас в Калужской области в военно-исторической экспедиции впервые принимает участие казахстанский сводный поисковый отряд "Atamnyn Amanaty".