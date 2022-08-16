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Запрещает ли инъекции ботокса шариат, ответили в ДУМК

Просмотров:32 Опубликовано: Сегодня, 11:55
Запрещает ли инъекции ботокса шариат, ответили в ДУМК
Иллюстративное фото
Шариат строго запрещает ботокс, если он используется для приобретения излишней красоты или скрытия естественного старения.

Почему шариат запрещает инъекции ботокса, объяснили в Духовном управлении мусульман Казахстана.

В ДУМК напомнили об изречениях из священных писаний.

"Наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Аллах проклял женщин, которые наносят татуировки себе на тело, носят парики и выщипывают себе брови, и тех, кто искусственно расширяет промежутки между зубами" (Муслим)".

Поэтому, отметили в управлении, шариат строго запрещает ботокс, если он используется для приобретения излишней красоты или скрытия естественного старения и других недостатков.

Однако допускаются необходимые лечебные процедуры, такие как устранение любого дефекта органа человека, восстановление врождённых или приобретённых дефектов.

Но если вред ботокса преобладает или вред и польза равны, то его использование запрещено – если есть две вредные вещи, то меньшую и легкую оставляют, а большую устраняют, добавили в ДУМК.

Есть два способа процедуры ботокса: лечебный и косметологический. В косметологии используется для разглаживания мимических морщин. В лечебных целях применяется для устранения асимметрии лица, вызванной ДЦП, искривлением шеи, после инсульта, любых заболеваний мышц и паховой области, для предупреждения повышенной потливости.

"По мнению специалистов, ботокс вреден для организма, разрушает нервную систему, мимику и вызывает привыкание. Так как организм у людей разный, один человек может хорошо переносить ботокс, а у другого может быть на него аллергия. Всё напрямую зависит от жизнедеятельности человека, обмена веществ в организме", – заключили в ДУМК.


Источник: informburo.kz
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