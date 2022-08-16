Запрещает ли инъекции ботокса шариат, ответили в ДУМК

Шариат строго запрещает ботокс, если он используется для приобретения излишней красоты или скрытия естественного старения.
Почему шариат запрещает инъекции ботокса, объяснили в Духовном управлении мусульман Казахстана.
В ДУМК напомнили об изречениях из священных писаний.
"Наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Аллах проклял женщин, которые наносят татуировки себе на тело, носят парики и выщипывают себе брови, и тех, кто искусственно расширяет промежутки между зубами" (Муслим)".
Поэтому, отметили в управлении, шариат строго запрещает ботокс, если он используется для приобретения излишней красоты или скрытия естественного старения и других недостатков.
Однако допускаются необходимые лечебные процедуры, такие как устранение любого дефекта органа человека, восстановление врождённых или приобретённых дефектов.
Но если вред ботокса преобладает или вред и польза равны, то его использование запрещено – если есть две вредные вещи, то меньшую и легкую оставляют, а большую устраняют, добавили в ДУМК.
Есть два способа процедуры ботокса: лечебный и косметологический. В косметологии используется для разглаживания мимических морщин. В лечебных целях применяется для устранения асимметрии лица, вызванной ДЦП, искривлением шеи, после инсульта, любых заболеваний мышц и паховой области, для предупреждения повышенной потливости.
"По мнению специалистов, ботокс вреден для организма, разрушает нервную систему, мимику и вызывает привыкание. Так как организм у людей разный, один человек может хорошо переносить ботокс, а у другого может быть на него аллергия. Всё напрямую зависит от жизнедеятельности человека, обмена веществ в организме", – заключили в ДУМК.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.