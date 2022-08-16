Министр рассказал, сколько потратил на школьную форму для ребенка

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов рассказал, во сколько обошлась школьная форма для его ребенка в преддверии нового учебного года, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Отвечая на вопросы журналистов, министр отметил, что ходил в магазин с ребенком в минувшие выходные.



"Мы взяли несколько белых рубашек, брюки, костюм, галстук. Можем сказать, что мы готовы к новому учебному году. Что касается цены, то потратили около 35 тысяч (тенге)", - сказал Аймагамбетов.



По его словам, в магазине было много посетителей. Выбор пал на костюм казахстанского производителя.



"Мы, как все, стояли в очереди, мерили одежду, покупали одежду 36-го размера. Как и во всех семьях, мы начали подготовку к школе", - добавил глава Минпросвещения.