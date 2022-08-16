Девушка выпрыгнула из окна 10-этажки после изнасилования в Павлодаре

В Павлодаре задержали подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней воспитанницы Дома юношества. После надругательства 16-летняя девушка выпрыгнула из окна 10-этажки. Павлодарка упала на деревья, которые смягчили удар, и осталась жива. Сейчас она находится в больнице, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Об инциденте рассказала на своей странице в Facebook Дина Тансари. По словам общественницы, к ней за помощью обратилась сестра пострадавшей, они обе сироты.



"В тот день девушка была в компании, отмечавшей чей-то день рождения, после почувствовала себя некомфортно и решила уйти, хотела поехать к сестре. Но, не зная города, заблудилась. По дороге встретила троих парней, один из них оказался одноклассником сестры, он ее и уговорил пойти с ними, пообещали вызвать такси, отправить к старшей сестре. Ну а дальше - как в самом страшном сне. Сестра ее искала, звонила, но телефон уже к тому времени отключили насильники. Девушку обманным путем заманили в квартиру и изнасиловали, она не смогла это пережить и выпрыгнула из окна 10-этажки", - написала Тансари.



По ее словам, несовершеннолетняя длительное время провела в реанимации. Сейчас ее перевели в палату.



"У нее сломан позвоночник, отбиты внутренние органы, из-за того, что идет воспалительный процесс во внутренних органах, это влияет на процессы в головном мозге - она стремительно теряет зрение и память. Девочка уже перенесла четыре операции, предстоит еще", - отметила общественница.



Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области, подозреваемых в изнасиловании уже задержали.



"Дело по изнасилованию несовершеннолетней в Павлодаре находится на особом контроле руководства Департамента полиции области. Подозреваемые задержаны. По факту изнасилования несовершеннолетней полицией проводятся досудебные расследования по статьям 120, части 3-1 "Изнасилование несовершеннолетней", 121, части 3-1 "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней" и 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Назначен ряд необходимых экспертиз", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.



Отметим, санкции статей 120 и 121 предусматривают от 15 до 17 лет колонии с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.