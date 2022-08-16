Казахстанцы заплатят за потребление электроэнергии в августе по увеличенному тарифу

Повышение тарифа связано с ростом цен на газ и стратегические товары.



Казахстанцам в сентябре выставят счета за электроэнергию, потреблённую в августе, по увеличенному тарифу. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ Тимур Косымбаев.



На брифинге в СЦК журналисты передали Тимуру Косымбаеву жалобы жителей на то, что в квитанциях за июль сумма платы за электроэнергию заметно увеличилась.



"Увеличение тарифов за июль мы посмотрим в обязательном порядке. Потому что, по нашим прогнозам, в июле не должно было быть увеличения данного тарифа. Если мы говорим о завершении моратория (на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги. – Авт.) и с учётом заявок субъектов естественных монополий, оказывающих услуги электроснабжения, они счета должны выставлять в августе. Тогда мы можем увидеть какое-либо увеличение тарифов", – сказал Тимур Косымбаев.



По его словам, КРЕМ проведёт проверку по оплате за июль. Если комитет выявит необоснованный рост тарифов, то доход операторов изымут.



Исполняющий обязанности председателя комитета напомнил, что в целом цены на электроэнергию повысятся, точные цифры и решение следует ожидать в сентябре.



"На сегодня Национальный банк РК установил коридор инфляции в пределах 8-10%. Мы ожидаем, что рост тарифов будет ниже данного показателя. В данном направлении будет проведена работа по обеспечению баланса интереса потребителей и субъектов естественных монополий, а также недопущение резкого роста тарифов на коммунальные услуги будет продолжено во втором полугодии", – заверил Тимур Косымбаев.



В целом, как отметил чиновник, есть ряд факторов, которые влияют на повышение тарифов во втором полугодии:



сдерживание роста тарифов в рамках моратория;

рост стоимости стратегических товаров;

рост стоимости производства электроэнергии;

рост оптовых цен на газ;

мультипликативное влияние на другие сферы.



Принятие тарифов – прозрачная процедура, заключил Тимур Косымбаев. К публичным слушаниям присоединяются СМИ, общественные объединения, депутаты маслихатов, представители НПП "Атамекен". На слушаниях обязательно учтут и мнение населения.