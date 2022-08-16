«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 16 Августа
+32...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.58 KZT
  • €1 = 482.92 KZT
  • 1 RUB = 7.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцы заплатят за потребление электроэнергии в августе по увеличенному тарифу

Просмотров:1691 Опубликовано: Сегодня, 15:10
Казахстанцы заплатят за потребление электроэнергии в августе по увеличенному тарифу
Иллюстративное фото
Повышение тарифа связано с ростом цен на газ и стратегические товары.

Казахстанцам в сентябре выставят счета за электроэнергию, потреблённую в августе, по увеличенному тарифу. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ Тимур Косымбаев.

На брифинге в СЦК журналисты передали Тимуру Косымбаеву жалобы жителей на то, что в квитанциях за июль сумма платы за электроэнергию заметно увеличилась.

"Увеличение тарифов за июль мы посмотрим в обязательном порядке. Потому что, по нашим прогнозам, в июле не должно было быть увеличения данного тарифа. Если мы говорим о завершении моратория (на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги. – Авт.) и с учётом заявок субъектов естественных монополий, оказывающих услуги электроснабжения, они счета должны выставлять в августе. Тогда мы можем увидеть какое-либо увеличение тарифов", – сказал Тимур Косымбаев.

По его словам, КРЕМ проведёт проверку по оплате за июль. Если комитет выявит необоснованный рост тарифов, то доход операторов изымут.

Исполняющий обязанности председателя комитета напомнил, что в целом цены на электроэнергию повысятся, точные цифры и решение следует ожидать в сентябре.

"На сегодня Национальный банк РК установил коридор инфляции в пределах 8-10%. Мы ожидаем, что рост тарифов будет ниже данного показателя. В данном направлении будет проведена работа по обеспечению баланса интереса потребителей и субъектов естественных монополий, а также недопущение резкого роста тарифов на коммунальные услуги будет продолжено во втором полугодии", – заверил Тимур Косымбаев.

В целом, как отметил чиновник, есть ряд факторов, которые влияют на повышение тарифов во втором полугодии:

сдерживание роста тарифов в рамках моратория;
рост стоимости стратегических товаров;
рост стоимости производства электроэнергии;
рост оптовых цен на газ;
мультипликативное влияние на другие сферы.

Принятие тарифов – прозрачная процедура, заключил Тимур Косымбаев. К публичным слушаниям присоединяются СМИ, общественные объединения, депутаты маслихатов, представители НПП "Атамекен". На слушаниях обязательно учтут и мнение населения.


Источник: informburo.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика