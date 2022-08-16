Январские события: 21 гранатомет похитили из резиденции в Алматы

Во время январских событий в алматинской резиденции Президента недосчитались 130 единиц оружия, в том числе 21 гранатомета. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В результате нападений на здания органов правопорядка было похищено 1259 единиц табельного оружия, в том числе автоматы, пистолеты и гранатометы, сообщил заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге СЦК.
"В резиденции после погромов обнаружена нехватка 130 единиц оружия и боеприпасов, в том числе 80 гранат, 17 пистолетов, 11 автоматов, 21 гранатомета и снайперской винтовки.
В Алматинской области из здания Департамента полиции похищено 53 автомата, 367 пистолетов, 1 гранатомет, а также свыше 23 тысяч патронов. В Жамбылской области - 200 автоматов, 148 пистолетов, 11 гранатометов, один пулемет и почти 40 тысяч патронов", - рассказал Килымжанов.
Он пояснил, что по всем фактам проводится досудебное расследование. Регулярно обнаруживаются схроны с оружием, выявляются причастные к этому лица.
В настоящее время найдена 481 единица оружия. Это треть от всего похищенного арсенала. Оставшаяся часть до сих пор находится в руках преступников, заключил представитель Генпрокуратуры.
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