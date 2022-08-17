День Конституции: как казахстанцы отдохнут в конце августа

В конце августа работающих казахстанцев ждут три выходных дня, а перед этим – удлинённая рабочая неделя.



Трудовая неделя, которая начнётся в понедельник, 22 августа, закончится не в пятницу, а в субботу, 27 августа. Отдыхать работники будут с воскресенья, 28 августа, по вторник, 30 августа, когда страна будет отмечать День Конституции, передает informburo.kz



Обычно выходные дни в Казахстане продлеваются, если государственный праздник выпадает на субботу или воскресенье. При этом в конце августа понедельник будет выходным днём, хотя на субботу государственных праздников не выпадает. Такое решение приняли, чтобы у граждан был непрерывный период отдыха.