В шести регионах РК не хватает денег, чтобы выплатить по 37 тысяч тенге малообеспеченным к школе

В шести регионах Казахстана возникли проблемы с выплатой установленной минимальной суммы на подготовку к школе малообеспеченным и многодетным семьям по программе «Всеобуч», сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов на заседании правительства.
Дефицит местных бюджетов из расчёта 37 тысяч тенге на ребёнка составил:
Абайская область – 134 млн тенге; Атырауская область – 150 млн тенге; Жетысуская область – 187,9 млн тенге; Жамбылская область – 226 млн тенге; Алматинская область – 343,1 млн тенге; СКО – 349 млн тенге.
Доля выделенных средств от общей суммы расходов на содержание школ оказалась самой низкой в ЗКО – всего 1,9% при норме не менее 2%.
По словам вице-премьера Ералы Тугжанова, вопрос недостатка финансирования в этих регионах уже решается.
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