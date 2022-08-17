В РК проведут аукцион на строительство электростанций суммарной мощностью 550 МВт

30 сентября 2022 года в Казахстане пройдут аукционные торги на строительство электростанций с маневренным режимом генерации, сообщает пресс-служба Минэнерго.



«В ходе аукционных торгов должны быть определены участники на строительство генерирующих установок с маневренным режимом генерации на площадках действующих энергопроизводящих организаций, которые должны реализовать проекты, использующие гидродинамическую энергию воды и (или) газ для выработки электрической энергии», – говорится в сообщении.



Отмечается, что суммарный объем построенных энергоустановок должен составить 550 МВт.



Кроме того, победитель аукционных торгов должен завершить строительство станций к 2025 году и выполнять все требования, предусмотренные законодательством в области электроэнергетики.



«В свою очередь для инвестора будет обеспечен гарантированный возврат вложенных инвестиций на введенный объем электрической мощности со стороны ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» в течение 15 лет в рамках рынка электрической мощности», – заверили в Министерстве энергетики.